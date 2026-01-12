U svakoj šali malo šale Medvedev: Stanovnici Grenlanda mogli bi da glasaju za pridruživanje Rusiji

Dnevnik pre 13 minuta
U svakoj šali malo šale Medvedev: Stanovnici Grenlanda mogli bi da glasaju za pridruživanje Rusiji

Zamenik predsednika Saveta za bezbednost Rusije Dmitrij Medvedev našalio se danas da bi, ukoliko američki predsednik Donald Tramp ne požuri, stanovnici Grenlanda mogli da glasaju za pridruživanje Rusiji.

"Tramp mora da požuri. Prema nepotvrđenim informacijama, iznenadni referendum bi mogao da se održi za nekoliko dana, na kojem bi svih 55.000 stanovnika Grenlanda mogli da glasaju za prisajedinjenje Rusiji. I to je to! Nema više zvezdica na zastavi. A Rusija će imati novi, svoj 90. federalni subjekt", napisao je Medvedev na platformi Maks, prenele su RIA Novosti. Grenland je danska autonomna teritorija. Međutim, Tramp je više puta izjavio da ostrvo treba da postane
