Modellista Lexus ES

Ovi novi delovi daju vozilu malo sportskiji izgled, iako nijedan nije posebno upečatljiv.

Na prednjem delu je novi spliter u boji karoserije, a kombinuje se sa upadljivijim bočnim pragovima. Možda najzanimljiviji aspekt ovih bočnih pragova je podesiva LED svetlosna traka, koja može da prikazuje različite boje. Treba pomenuti i zadnji difuzorski deo u boji karoserije. Tu su i novi poklopci spoljnih retrovizora sa novom satenski crnom završnom obradom. Promene se završavaju sa kompletom 21-inčnih aluminijumskih točkova. Pošto je verzija prikazana u Tokiju