Modellista Lexus ES

Auto blog pre 38 minuta
Modellista Lexus ES

Ovi novi delovi daju vozilu malo sportskiji izgled, iako nijedan nije posebno upečatljiv.

Na prednjem delu je novi spliter u boji karoserije, a kombinuje se sa upadljivijim bočnim pragovima. Možda najzanimljiviji aspekt ovih bočnih pragova je podesiva LED svetlosna traka, koja može da prikazuje različite boje. Treba pomenuti i zadnji difuzorski deo u boji karoserije. Tu su i novi poklopci spoljnih retrovizora sa novom satenski crnom završnom obradom. Promene se završavaju sa kompletom 21-inčnih aluminijumskih točkova. Pošto je verzija prikazana u Tokiju
Otvori na auto.blog.rs

Pročitajte još

Chery je prvi kineski proizvođač automobila koji će učestvovati u trci 24 sata Le Mana

Chery je prvi kineski proizvođač automobila koji će učestvovati u trci 24 sata Le Mana

Auto blog pre 14 dana
Toyota je jednom napravila kupe težak samo 450 kg! FOTO

Toyota je jednom napravila kupe težak samo 450 kg! FOTO

B92 pre 15 dana
Lexus RZ 600e F Sport Performance

Lexus RZ 600e F Sport Performance

Auto blog pre 18 dana
Toyota bez vozača preuzima posao na tokijskom aerodromu FOTO

Toyota bez vozača preuzima posao na tokijskom aerodromu FOTO

B92 pre 21 dana
Consumer Reports istraživanje kvaliteta: Samo jedna evropska marka je pri vrhu

Consumer Reports istraživanje kvaliteta: Samo jedna evropska marka je pri vrhu

Auto blog 09.12.2025
Subaru bi mogao da razmotri uvođenje novog STI modela na tržište

Subaru bi mogao da razmotri uvođenje novog STI modela na tržište

Auto blog 09.12.2025
(Ne)očekivana lista najpouzdanijih automobila

(Ne)očekivana lista najpouzdanijih automobila

Vesti online 09.12.2025

Ključne reči

LexusTokioTokijo

Automobili, najnovije vesti »

Modellista Lexus ES

Modellista Lexus ES

Auto blog pre 38 minuta
Kineska električna vozila će zauzeti ogroman tržišni udeo do 2030. godine

Kineska električna vozila će zauzeti ogroman tržišni udeo do 2030. godine

Auto blog pre 2 sata
Demonstranti u Tirani traže ostavku Edija Rame

Demonstranti u Tirani traže ostavku Edija Rame

Danas pre 3 sata
Volkswagen modernizuje električnu gamu u komercijalnom sektoru

Volkswagen modernizuje električnu gamu u komercijalnom sektoru

Vrele gume pre 1 dan
Prodaja Mercedesa opala za 10 odsto

Prodaja Mercedesa opala za 10 odsto

Auto blog pre 1 dan