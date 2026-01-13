Radarski snimci prikazuju novu turu snega i leda koja stiže u Srbiju. Zna se tačan sat kad će nas pogoditi, na udaru je i Beograd

Blic pre 4 sati
Radarski snimci prikazuju novu turu snega i leda koja stiže u Srbiju. Zna se tačan sat kad će nas pogoditi, na udaru je i…
Tokom noći i pred jutro na severu i zapadu Srbije očekuju se slabe snežne padavine i pojava leda na tlu Najavljene meteorološke promene predviđaju umereno do potpuno oblačno vreme sa olujnim vetrom na jugu i jugoistoku Tokom noći i pred jutro na severu i zapadu Srbije moguće su slabe snežne padavine, a moguća je i slaba kiša koja će se ponegde lediti na tlu. Kako najavljuje Republički hidrometeorološki zavod, u utorak nas očekuje hladno jutro, sa slabim i umerenim,
RTV pre 37 minuta
Sneg

RTV pre 37 minuta
Blic pre 4 sati
Dnevnik pre 24 sata
Dnevnik pre 24 sata
Dnevnik pre 24 sata