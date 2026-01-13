Orban: Mađarska se više nikada neće boriti za tuđe interese

Mađarska je naučila lekciju iz Drugog svetskog rata i više se neće boriti za tuđe interese, poručio je danas mađarski premijer Viktor Orban povodom 83. godišnjice događaja koji je u istoriji njegove zemlje zapamćen kao „Katastrofa na Donu“.

Sovjetske trupe su 12. januara 1943. godine pokrenule masovnu ofanzivu na Gornjem Donu, što je dovelo do poraza 2. mađarske armije. Od 200.000 ljudi u njenim redovima, 148.000 je poginulo, ranjeno, nestalo ili zarobljeno. Iako su se borili na strani nacističke Nemačke, mađarska vlada smatra da je važno sačuvati sećanje na njih. Orban je istakao da su oni poginuli u ratu koji Mađarska nije počela, a iz kojeg nije imala snage da se povuče. „Lekcija je naučena i