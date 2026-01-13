Revolucionarna injekcija u oko mi je spasila vid, kaže prva pacijentkinja

Lekari kažu da su postigli ono što se ranije smatralo nemogućim – povratak vida i sprečavanje slepila kod ljudi koji imaju retko, ali opasno oboljenje – hipotoniju oka (snižen očni pritisak).

Bolnica Murfilds u Londonu je prva specijalizovana klinika na svetu za ovo oboljenje, a pilot-studija pokazuje da je sedmoro od osmoro pacijenata koji su dobili ovu pionirsku terapiju pozitivno odreagovalo. Jedna od njih, i to prva je Niki Gaj, 47-godišnjakinja koja je njenu priču ekskluzivno podelila sa BBC-jem. Kaže da su rezultati neverovatni. „Ovo mi je promenilo život. Vratilo mi je sve. „Mogu da gledam kako mi dete raste. „Prešla sam put od prebrojavanja