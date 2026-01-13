Stiže prva sirova nafta za NIS: Rafinerija kreće sa radom 16. januara

Euronews pre 41 minuta  |  Autor: Tanjug
Stiže prva sirova nafta za NIS: Rafinerija kreće sa radom 16. januara
Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da ovog jutra, posle skoro 100 dana, stiže za NIS prva sirova nafta preko JANAF-a i da će biti isporučivana u toku ove nedelje, kao i da to znači da će Rafinerija u Pančevu početi da radi oko 16. januara i izbaciti prvi dizel iz proizvodnje na tržište oko 26. ili 27. januara. Đedović Handanović je rekla da očekuje da razgovori Gaspromnjefta i MOL-a o kupovini ruskog udela u NIS-u budu uspešno
