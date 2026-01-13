Da li Kragujevčani proslavljaju sprsku Novu godinu i zašto ne?

Da li Kragujevčani proslavljaju srpsku Novu godinu? Za mnoge Kragujevčane to je samo običan radni dan, a ako i proslavljaju to je u „krugu porodice“, kažu građani koje smo pitali gde će večeras i sutra.

Srpska Nova godina, koja se obeležava u noći između 13. i 14. januara po julijanskom kalendaru, večeras će biti dočekana širom Srbije, ali i u regionu i dijaspori. Proslave se organizuju u ugostiteljskim objektima i na gradskim trgovima, ali da li zapravo Kragujevčani proslavljaju pravoslavnu Novu godinu? Prošetali smo po gradu i pitali smo sugrađane da li praniraju doček, većina nam je ogovorila da neće organizovano proslavljati srpsku Novu godinu, već da će noć