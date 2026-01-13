Divlji mladi slon u fazi parenja ubio 20 ljudi za devet dana! Nadležni koriste bubnjeve kako bi upozorili stanovništvo da ne izlazi napolje, posebno ne noću!

Najmanje 20 ljudi je stradalo u napadima divljeg slona tokom devet dana u istočnoj indijskoj državi Džharkhand, potvrdili su zvaničnici.

Životinja još uvek nije uhvaćena, a smrti su zabeležene između 1. i 9. januara u šumskim područjima Čaibasa i Kolhan, piše BBC. U toku je opsežna potraga u kojoj učestvuje više od 100 šumskih rendžera kako bi se locirao slon. - Ovo je situacija bez presedana. Prvi put je takav obrazac smrtnih slučajeva povezan s jednim mužjakom slona u regiji - izjavio je načelnik šumskog odeljenja Kuldip Mena. Dodao je da je celo područje stavljeno u stanje visoke pripravnosti