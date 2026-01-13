Još jedna žena uhapšena zbog krađe Nade Mačure! Oglasili se iz tužilaštva za Kurir: Bugarke pokrale doktorku, pored krađe sumnjiče se za još jedno krivično delo

Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu oglasilo se za Kurir nakon što je poznata doktorka i nekadašnja portparolka Hitne pomoći Nada Macura pre dva dana, 11. januara, opljačkana usred bela dana u gradskom prevozu! Kako je Kurir ranije pisao, incident se dogodio dok se Macura nalazila u autobusu, kada su joj nepoznate osobe, u gužvi i nepažnji putnika, ukrale lične stvari, među kojima su bile i platne kartice, koje su kasnije, kako se sumnja, i zloupotrebljene.