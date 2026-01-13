Još jedna žena uhapšena zbog krađe Nade Mačure! Oglasili se iz tužilaštva za Kurir: Bugarke pokrale doktorku, pored krađe sumnjiče se za još jedno krivično delo

Kurir pre 2 sata
Još jedna žena uhapšena zbog krađe Nade Mačure! Oglasili se iz tužilaštva za Kurir: Bugarke pokrale doktorku, pored krađe…
Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu oglasilo se za Kurir nakon što je poznata doktorka i nekadašnja portparolka Hitne pomoći Nada Macura pre dva dana, 11. januara, opljačkana usred bela dana u gradskom prevozu! Kako je Kurir ranije pisao, incident se dogodio dok se Macura nalazila u autobusu, kada su joj nepoznate osobe, u gužvi i nepažnji putnika, ukrale lične stvari, među kojima su bile i platne kartice, koje su kasnije, kako se sumnja, i zloupotrebljene.
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Gurale se oko nje, a treća je orobila: Ovako je opljačkana Nada Macura! Otkriveni novi detalji

Gurale se oko nje, a treća je orobila: Ovako je opljačkana Nada Macura! Otkriveni novi detalji

Kurir pre 1 sat
"Dve žene su je gurale, treća je uradila sve" Evo kako je Nada Macura odžeparena u gradskom prevozu, ovo su detalji

"Dve žene su je gurale, treća je uradila sve" Evo kako je Nada Macura odžeparena u gradskom prevozu, ovo su detalji

Blic pre 3 sata
Još jedna bugarska državljanka uhapšena zbog pljačke Nade Macure: Jezivi detalji krađe u autobusu

Još jedna bugarska državljanka uhapšena zbog pljačke Nade Macure: Jezivi detalji krađe u autobusu

Mondo pre 3 sata
Uhapšene žene koje su opljačkale Nadu Macuru, identifikovane pomoću snimaka sa nadzornih kamera

Uhapšene žene koje su opljačkale Nadu Macuru, identifikovane pomoću snimaka sa nadzornih kamera

Blic pre 4 sati
Dve Bugarke orobile Nadu Mačuru! Uhapšene žene koje su opljačkale čuvenu doktorku, oglasila se posle zločina: Evo kako im je…

Dve Bugarke orobile Nadu Mačuru! Uhapšene žene koje su opljačkale čuvenu doktorku, oglasila se posle zločina: Evo kako im je policija ušla u trag

Kurir pre 4 sati
Uhapšene žene koje su opljačkale Nadu Macuru: Ukrale joj novčanik u autobusu, pa skidale novac sa računa

Uhapšene žene koje su opljačkale Nadu Macuru: Ukrale joj novčanik u autobusu, pa skidale novac sa računa

Nova pre 3 sata
Otkrivamo kako su tipovale Nadu Macuru: Dok su je dve gurale, treća je radila ovo, sva tri hapšenja završena!

Otkrivamo kako su tipovale Nadu Macuru: Dok su je dve gurale, treća je radila ovo, sva tri hapšenja završena!

Telegraf pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

TužilaštvoNada Macurapljacka

Zabava, najnovije vesti »

(FOTO) Zaleđen vodopad na Divčibarama

(FOTO) Zaleđen vodopad na Divčibarama

N1 Info pre 33 minuta
"Videla sam ga dan, dva pre smrti" Potresna ispovest komšija o frizeru Matiji Raduloviću koji je umro na Badnji dan: "Njega…

"Videla sam ga dan, dva pre smrti" Potresna ispovest komšija o frizeru Matiji Raduloviću koji je umro na Badnji dan: "Njega sad nema da im odgovori"

Blic pre 38 minuta
Sloba Radanović polomio stopalo: Pevač nosi ortopedsku čizmu: "Tri nedelje sam pod jakim bolovima"

Sloba Radanović polomio stopalo: Pevač nosi ortopedsku čizmu: "Tri nedelje sam pod jakim bolovima"

Blic pre 18 minuta
"Imao je 30 kg, vrištao od bolova, nešto je krio" Potresna ispovest oca pokojnog frizera Matije Radulovića: "Otišao je gladan…

"Imao je 30 kg, vrištao od bolova, nešto je krio" Potresna ispovest oca pokojnog frizera Matije Radulovića: "Otišao je gladan i žedan, zadnje je spomenuo zubarku"

Blic pre 28 minuta
Nakon veridbe na Maldivima pevač iz "Zvezda Granda" oženio zgodnu plavušu

Nakon veridbe na Maldivima pevač iz "Zvezda Granda" oženio zgodnu plavušu

Blic pre 8 minuta