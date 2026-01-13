Uhapšene žene koje su opljačkale Nadu Macuru: Ukrale joj novčanik u autobusu, pa skidale novac sa računa

Nova pre 2 sata  |  Autor: Tanja Milovanović
Uhapšene žene koje su opljačkale Nadu Macuru: Ukrale joj novčanik u autobusu, pa skidale novac sa računa

Policija je uhapsila dve žene zbog sumnje da su počinile krivično delo krađa, tako što su 11. januara opljačkale srpsku doktorku i bivšu poslanicu Nadu Macuru.

Prema informacijama do kojih je došao Telegraf.rs, Nada Macura je pokradena u gradskom prevozu u Beogradu na liniji 78, dok je putovala ka Banjici. Naime, kada je izašla iz autobusa na stanici kod pijace, primetila je da joj fali novčanik u kom su se nalazila sva dokumenta, ali i platne kartice. Nada Macura je odmah slučaj prijavila policiji. „Nada je ispričala da je primetila da se neko „mota“ oko nje dok je bila u gužvi u autobusu. Ipak, u tom trenutku nije
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Još jedna žena uhapšena zbog krađe Nade Mačure! Oglasili se iz tužilaštva za Kurir: Bugarke pokrale doktorku, pored krađe…

Još jedna žena uhapšena zbog krađe Nade Mačure! Oglasili se iz tužilaštva za Kurir: Bugarke pokrale doktorku, pored krađe sumnjiče se za još jedno krivično delo

Kurir pre 47 minuta
Gurale se oko nje, a treća je orobila: Ovako je opljačkana Nada Macura! Otkriveni novi detalji

Gurale se oko nje, a treća je orobila: Ovako je opljačkana Nada Macura! Otkriveni novi detalji

Kurir pre 17 minuta
"Dve žene su je gurale, treća je uradila sve" Evo kako je Nada Macura odžeparena u gradskom prevozu, ovo su detalji

"Dve žene su je gurale, treća je uradila sve" Evo kako je Nada Macura odžeparena u gradskom prevozu, ovo su detalji

Blic pre 1 sat
Još jedna bugarska državljanka uhapšena zbog pljačke Nade Macure: Jezivi detalji krađe u autobusu

Još jedna bugarska državljanka uhapšena zbog pljačke Nade Macure: Jezivi detalji krađe u autobusu

Mondo pre 1 sat
Uhapšene žene koje su opljačkale Nadu Macuru, identifikovane pomoću snimaka sa nadzornih kamera

Uhapšene žene koje su opljačkale Nadu Macuru, identifikovane pomoću snimaka sa nadzornih kamera

Blic pre 3 sata
Dve Bugarke orobile Nadu Mačuru! Uhapšene žene koje su opljačkale čuvenu doktorku, oglasila se posle zločina: Evo kako im je…

Dve Bugarke orobile Nadu Mačuru! Uhapšene žene koje su opljačkale čuvenu doktorku, oglasila se posle zločina: Evo kako im je policija ušla u trag

Kurir pre 3 sata
Otkrivamo kako su tipovale Nadu Macuru: Dok su je dve gurale, treća je radila ovo, sva tri hapšenja završena!

Otkrivamo kako su tipovale Nadu Macuru: Dok su je dve gurale, treća je radila ovo, sva tri hapšenja završena!

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Nada Macura

Zabava, najnovije vesti »

"Što ti ne možeš, prepusti meni": Marija Šerifović objavila nikad viđenju fotku sa Jovanom Pajić, a onda uradila nešto zbog…

"Što ti ne možeš, prepusti meni": Marija Šerifović objavila nikad viđenju fotku sa Jovanom Pajić, a onda uradila nešto zbog čega je pevačica zanemela (Foto)

Blic pre 2 minuta
Darko Lazić sa ženom na slavlju borka radivojevića: Katarina sa dva ogromna izreza, a tu su i Đani i sin Viki Miljković: Evo…

Darko Lazić sa ženom na slavlju borka radivojevića: Katarina sa dva ogromna izreza, a tu su i Đani i sin Viki Miljković: Evo ko od pevača je još došao (video)

Blic pre 6 minuta
Najbolje filmske adaptacije dela Agate Kristi

Najbolje filmske adaptacije dela Agate Kristi

Buro pre 7 minuta
Sačekuša, iznenađenje, konfete i ljubav: Marija Šerifović iznenadila Jovanu Pajić za rođendan, ovo joj nikada neće zaboraviti…

Sačekuša, iznenađenje, konfete i ljubav: Marija Šerifović iznenadila Jovanu Pajić za rođendan, ovo joj nikada neće zaboraviti (foto/video)

Kurir pre 2 minuta
Mia Borisavljević: Hteo je da me udari, Bojan je stao između nas!

Mia Borisavljević: Hteo je da me udari, Bojan je stao između nas!

Svet & Skandal pre 1 minut