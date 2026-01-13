Proradili pozivi u inostranstvo sa mobilnih telefona u Iranu Nekoliko ljudi se javilo AP iz Teherana, tekstualne poruke i internet i dalje u prekidu (foto)

Pozivi u inostranstvo danas su bili mogući sa nekih mobilnih telefona u Iranu, gde su nakon suzbijanja protesta širom zemlje internet i međunarodni telefonski saobraćaj prekinuti.

Nekoliko ljudi u Teheranu je uspelo da pozove američku agenciju Asošiejtid pres i razgovara sa novinarima, ali redakcija AP u Dubaiju nije uspela da im uzvrati poziv. Ljudi sa kojima su novinari razgovarali rekli da se čini da slanje tekstualnih poruka i dalje nije moguće. Iranske vlasti su obustavile internet i telefonske pozive u četvrtak, dok su se protesti intenzivirali. Predsednik SAD Donald Tramp je rekao da Teheran želi da pregovara sa Vašingtonom nakon