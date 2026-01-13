"Umesto pretnji, Amerika treba da bude zahvalna Danskoj": Još jedna NATO zemlja osudila Trampovu retoriku oko Grenlanda

Švedska osuđuje preteću retoriku američke administracije protiv Grenlanda i Danske, izjavio je danas premijer te zemlje Ulf Kristerson. "Oštro osuđujemo ono što su Sjedinjene Američke Države učinile i rade u Venecueli, u svetlu međunarodnog prava i nesumnjivo još snažnije osuđujemo retoriku koja se koristi protiv Grenlanda i Danske", rekao je šef konzervativne vlade na godišnjoj konferenciji o bezbednosti u Salenu, u centralnom delu Švedske. Kristerson je dodao da