"Umesto pretnji, Amerika treba da bude zahvalna Danskoj": Još jedna NATO zemlja osudila Trampovu retoriku oko Grenlanda

Kurir pre 14 minuta  |  Beta)
"Umesto pretnji, Amerika treba da bude zahvalna Danskoj": Još jedna NATO zemlja osudila Trampovu retoriku oko Grenlanda
Švedska osuđuje preteću retoriku američke administracije protiv Grenlanda i Danske, izjavio je danas premijer te zemlje Ulf Kristerson. "Oštro osuđujemo ono što su Sjedinjene Američke Države učinile i rade u Venecueli, u svetlu međunarodnog prava i nesumnjivo još snažnije osuđujemo retoriku koja se koristi protiv Grenlanda i Danske", rekao je šef konzervativne vlade na godišnjoj konferenciji o bezbednosti u Salenu, u centralnom delu Švedske. Kristerson je dodao da
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

"Ovo je eksalacija": Hitna reakcija na sednici Saveta bezbednosti zbog ruskog napada: "Bilo je blizu granice sa NATO"

"Ovo je eksalacija": Hitna reakcija na sednici Saveta bezbednosti zbog ruskog napada: "Bilo je blizu granice sa NATO"

Blic pre 1 sat
Vadeful: NATO saveznici moraju sarađivati kako bi osigurali bezbednost

Vadeful: NATO saveznici moraju sarađivati kako bi osigurali bezbednost

Politika pre 1 sat
Brisanje crvenih linija

Brisanje crvenih linija

Radar pre 2 sata
Putin kriv za hapšenje Madura?! Analitičari izneli neverovatne tvrdnje: "Prećutno je dozvolio da propadne"

Putin kriv za hapšenje Madura?! Analitičari izneli neverovatne tvrdnje: "Prećutno je dozvolio da propadne"

Blic pre 3 sata
Evropski komesar za odbranu: Američko zauzimanje Grenlanda značilo bi kraj NATO-a

Evropski komesar za odbranu: Američko zauzimanje Grenlanda značilo bi kraj NATO-a

Danas pre 7 sati
Dešavanja u Venecueli Rodrigez odgovorila Trampu: Venecuelom upravlja vlada zajedno sa narodom

Dešavanja u Venecueli Rodrigez odgovorila Trampu: Venecuelom upravlja vlada zajedno sa narodom

Euronews pre 1 dan
Vlada Grenlanda: Radimo na tome da nas brani NATO, odbacujemo Trampovu ideju

Vlada Grenlanda: Radimo na tome da nas brani NATO, odbacujemo Trampovu ideju

Euronews pre 2 sata

Ključne reči

NATOVenecuelaDanskaŠvedskaGrenlandDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

"Umesto pretnji, Amerika treba da bude zahvalna Danskoj": Još jedna NATO zemlja osudila Trampovu retoriku oko Grenlanda

"Umesto pretnji, Amerika treba da bude zahvalna Danskoj": Još jedna NATO zemlja osudila Trampovu retoriku oko Grenlanda

Kurir pre 14 minuta
Pariz će nastaviti dugoročno da podržava Ukrajinu

Pariz će nastaviti dugoročno da podržava Ukrajinu

Politika pre 9 minuta
"Ovo je eksalacija": Hitna reakcija na sednici Saveta bezbednosti zbog ruskog napada: "Bilo je blizu granice sa NATO"

"Ovo je eksalacija": Hitna reakcija na sednici Saveta bezbednosti zbog ruskog napada: "Bilo je blizu granice sa NATO"

Blic pre 1 sat
Bivši poljski minsitar pravde dobio azil u Mađarskoj: "Suprotstavljam se diktaturi koja napreduje! Hvala Orbanu"

Bivši poljski minsitar pravde dobio azil u Mađarskoj: "Suprotstavljam se diktaturi koja napreduje! Hvala Orbanu"

Kurir pre 49 minuta
SAD : partneri da povećaju otpornost lanca snabdevanja kritičnim mineralima

SAD : partneri da povećaju otpornost lanca snabdevanja kritičnim mineralima

Politika pre 44 minuta