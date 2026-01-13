Vodostaji Ibra i Južne Morave iznad granice redovne odbrane od poplava, ali još nema opasnosti

U ponedeljak je proglašena vanredna odbrana od poplava na Južnoj Moravi zbog porasta vodostaja, a vanredne odbrane od poplava i dalje su na snazi na Drini, Limu, Timoku i Ibru. Vodostaji su u stagnaciji ili opadanju na svim rekama sem na Ibru i Južnoj Moravi. Nadležne službe JVP „Srbijavode“ vrše pojačan nadzor i prate situaciju na terenu.

Vanredna situacija zbog snežnih padavina i dalje je snazi u 10 opština. U ovim mestima stanovnici su danima bez električne energije, a negde i vode. Situacija se polako stabilizuje. U Vladimircima je ukinuta vanredna situacija, a ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da će danas verovatno biti ukinuto i vanredno stanje u Loznici, piše 021. U ponedeljak je proglašena vanredna odbrana od poplava na Južnoj Moravi zbog porasta vodostaja, a vanredne