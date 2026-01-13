Vodostaji Ibra i Južne Morave iznad granice redovne odbrane od poplava, ali još nema opasnosti

Mašina pre 1 sat  |  Mašina
Vodostaji Ibra i Južne Morave iznad granice redovne odbrane od poplava, ali još nema opasnosti

U ponedeljak je proglašena vanredna odbrana od poplava na Južnoj Moravi zbog porasta vodostaja, a vanredne odbrane od poplava i dalje su na snazi na Drini, Limu, Timoku i Ibru. Vodostaji su u stagnaciji ili opadanju na svim rekama sem na Ibru i Južnoj Moravi. Nadležne službe JVP „Srbijavode“ vrše pojačan nadzor i prate situaciju na terenu.

Vanredna situacija zbog snežnih padavina i dalje je snazi u 10 opština. U ovim mestima stanovnici su danima bez električne energije, a negde i vode. Situacija se polako stabilizuje. U Vladimircima je ukinuta vanredna situacija, a ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da će danas verovatno biti ukinuto i vanredno stanje u Loznici, piše 021. U ponedeljak je proglašena vanredna odbrana od poplava na Južnoj Moravi zbog porasta vodostaja, a vanredne
Otvori na masina.rs

Povezane vesti »

Pet dana bez struje u Donjem Dupcu: Meštani tvrde da se isti problem ponavlja godinama

Pet dana bez struje u Donjem Dupcu: Meštani tvrde da se isti problem ponavlja godinama

N1 Info pre 13 minuta
Gradonačelnica Lukić: Ukinuta vanredna situacija u Loznici, otklonjeni su svi kvarovi oko struje

Gradonačelnica Lukić: Ukinuta vanredna situacija u Loznici, otklonjeni su svi kvarovi oko struje

N1 Info pre 8 minuta
Dačić: U 10 opština vanredna situacija, u Loznici redovno, otklonjeni svi kvarovi oko struje

Dačić: U 10 opština vanredna situacija, u Loznici redovno, otklonjeni svi kvarovi oko struje

RTV pre 3 minuta
Situacija u Sjenici stabilna nakon padavina, vanredno stanje ostaje na snazi

Situacija u Sjenici stabilna nakon padavina, vanredno stanje ostaje na snazi

Radio sto plus pre 18 minuta
Vanredna situacija u devet opština zbog vremenskih neprilika: "Ukinuta u Loznici, otklonjeni svi kvarovi oko struje"

Vanredna situacija u devet opština zbog vremenskih neprilika: "Ukinuta u Loznici, otklonjeni svi kvarovi oko struje"

Newsmax Balkans pre 3 minuta
Gradonačelnica Loznice: Ukinuta vanredna situacija, otklonjeni svi kvarovi oko struje

Gradonačelnica Loznice: Ukinuta vanredna situacija, otklonjeni svi kvarovi oko struje

NIN pre 3 minuta
Ukinuta vanredna situacija u Loznici: Gradonačelnica Lukić kaže da su otklonjeni svi kvarovi oko struje

Ukinuta vanredna situacija u Loznici: Gradonačelnica Lukić kaže da su otklonjeni svi kvarovi oko struje

Euronews pre 8 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Ivica DačićVanredno stanjeMinistar unutrašnjih poslovaSrbijavodeMoravaLoznicavanredna situacijapoplaveRaškaDrinaibar

Društvo, najnovije vesti »

Gradonačelnica Lukić: Ukinuta vanredna situacija u Loznici, otklonjeni su svi kvarovi oko struje

Gradonačelnica Lukić: Ukinuta vanredna situacija u Loznici, otklonjeni su svi kvarovi oko struje

N1 Info pre 8 minuta
Pet dana bez struje u Donjem Dupcu: Meštani tvrde da se isti problem ponavlja godinama

Pet dana bez struje u Donjem Dupcu: Meštani tvrde da se isti problem ponavlja godinama

N1 Info pre 13 minuta
Paketići, osmesi, kreativno stvaralaštvo i druženje u duhu tradicije, ali i humanosti

Paketići, osmesi, kreativno stvaralaštvo i druženje u duhu tradicije, ali i humanosti

Plus online pre 33 minuta
Nacionalni konvent o EU: Hitne izmene pravosudnih zakona, zaobilaženje struke i evropskih standarda

Nacionalni konvent o EU: Hitne izmene pravosudnih zakona, zaobilaženje struke i evropskih standarda

Beta pre 23 minuta
Počele prijave penzionera za rehabilitaciju u banjama: Koliko mesta ima i ko sve ima pravo na besplatan boravak?

Počele prijave penzionera za rehabilitaciju u banjama: Koliko mesta ima i ko sve ima pravo na besplatan boravak?

Euronews pre 33 minuta