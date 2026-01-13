Najlepše čestitke za Srpsku Novu godinu: Poželite voljenima srećan i blagosloven početak

Srpska Nova godina, poznata i kao pravoslavna Nova godina, slavi se 14. januara po gregorijanskom kalendaru.

Ovaj praznik ima posebno mesto u tradiciji srpskog naroda i vezan je za veru, običaje i poštovanje onoga što su nam preci ostavili. Iako se dočekuje skromnije, srpska Nova godina nosi snažnu simboliku zajedništva, nade, zdravlja i dobrih želja za godinu koja dolazi. Tim povodom, pripremili smo najlepše čestitke za srpsku Novu godinu koje možete da pošaljete porodici, prijateljima i dragim ljudima. BONUS VIDEO: (MONDO)
