CNN: Broj poginulih u Iranu mogao bi biti veći od zvaničnih navoda, ali gašenje interneta to prikriva

N1 Info pre 13 minuta  |  CNN N1 Beograd
Strahuje se da je broj ljudi poginulih u protestima u Iranu znatno veći od onoga koji je javno saopšten, ali kako je zemlja u velikoj meri bez interneta, može se potvrditi samo deo smrtnih slučajeva, piše CNN.

U današnjem ažuriranju, američka organizacija Informativna agencija za ljudska prava (Human Rights Activists News Agency, HRANA) saopštila je da je od početka nemira u decembru ubijeno najmanje 1.850 demonstranata, a da je najmanje 16.784 ljudi uhapšeno, piše CNN. HRANA je za CNN navela da se njihovi podaci zasnivaju isključivo na slučajevima koje su uspeli da identifikuju i provere. Međutim, s obzirom na to da je Iran uglavnom van mreže, stvarni broj žrtava mogao
