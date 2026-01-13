Vučić na Nedelji održivosti u Abu Dabiju: Verujem da će se za dva, tri dana znati ko je kupac ruskog udela u NIS

Newsmax Balkans pre 0 minuta  |  Newsmax Balkans
Vučić na Nedelji održivosti u Abu Dabiju: Verujem da će se za dva, tri dana znati ko je kupac ruskog udela u NIS

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Abu Dabiju, gde je prisustvovao svečanom otvaranju Nedelje održivosti 2026, da veruje da će se za dva, tri dana definitivno znati ko će biti kupac ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije

Na komentar novinara da je u ponedeljak razgovarao sa predstavnicima MOL u Beogradu i pitanje ko je bliži preuzimanju ruskog udela u NIS-u - da li Mađari ili razgovara u Abu Dabiju o tome i sa šeikom Muhamedom Bin Zajedom, odgovorio je - Ili možda i jedni i drugi, videćemo. Na pitanje da precizira ko, Vučić je kratko rekao da bi to možda mogli da budu i jedni i drugi. "Ti koje ste pomenuli. Ili možda i jedni i drugi, šest reči. Za dva, tri dana verujem da ćete
