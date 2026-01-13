Kakvo nas vreme očekuje danas?

NIN pre 1 sat
Kakvo nas vreme očekuje danas?

U Srbiji će ujutru biti hladno, a tokom dana oblačno i toplije vreme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren, južni i jugozapadni vetar, posle podne i uveče u skretanju na zapadni i severozapadni pravac. Jutarnja temperatura biće od minus 11 stepeni do minus tri, a najviša dnevna od jedan do sedam stepeni, kaže RHMZ. U Beogradu će jutro biti hladno sa slabim i umerenim mrazem i slabim padavinama. Tokom dana umereno do potpuno oblačno i malo toplije. Jutarnja temperatura biće od minus šest stepeni do minus tri, a najviša dnevna od pet do sedam stepeni.
