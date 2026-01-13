Mesečna inflacija u Srbiji u decembru bila 0,1 odsto, međugodišnja 2,7 odsto

Mesečna inflacija u Srbiji u decembru prošle godine bila je 0,1 odsto, a međugodišnja 2,7 odsto, objavio je Republički zavod za statistiku.

Cene proizvoda i usluga lične potrošnje, kojima se meri inflacija, u 2025. godini su povećane za 3,8 odsto u proseku. Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u decembru, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama alkoholna pića i duvan (1,7 odsto), restorani i hoteli (0,9 odsto), u grupama zdravlje i oprema za stan i tekuće održavanje (za po 0,6 odsto), rekreacija i kultura (0,5 odsto), stanovanje,