Promena sistema ili promena uzurpatora

Nije toliko problem sistem koliko ljudi koji ga uzurpiraju. Zato fokus treba da bude na promeni tih ljudi, pre svega, jer to je izvodljivo danas. Promena ljudi koji su zarobili državu nije revolucionarna ideja, ali je jedina politički ostvariva. Sve ostalo je retorika koja prija onima koji već veruju, ali odbija upravo one bez kojih se vlast ne može promeniti

Misao da fokus na ono što je izvodljivo danas donosi više rezultata nego vizija koja nema put do ostvarenja idealno opisuje političku borbu protiv režima u Srbiji godinama unazad, a posebno poslednjih godinu dana. U svim sferama života: bilo u privatnim, porodičnim ili prijateljskim odnosima, kao i na primer u prosveti, biznisu, kod lekara, u sportu, itd, prenošenje jasnih poruka jedan je od ključnih uslova za uspeh. Politički marketing i komuniciranje političke