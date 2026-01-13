Vučić: Sutra važan susret sa šeikom Bin Zajedom, posebno zbog NIS-a

RTK pre 1 sat
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Abu Dabiju, gde je prisustvovao svečanom otvaranju Nedelje održivosti 2026, da će sutra imati bilateralan sastanak sa predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata, šeikom Mohamedom bin Zajedom i istakao da je to od ogromnog značaja za Srbiju, imajući u vidu i situaciju sa NIS-om.

Vučić je rekao da se danas nakratko video sa Bin Zajedom, kao i da je imao intervjue za medije u UAE. “Sutra će biti bilateralan susret sa njim, što je za nas od ogromnog značaja imajući u vidu i situaciju sa NIS-om, o čemu ne mogu do detalja i do kraja da govorim. Nadam se u narednim danima još nekim dobrim vestima po tom pitanju“, rekao je Vučić novinarima nakon svečanog otvaranja Nedelje održivosti 2026. Predsednik Srbije je istakao da su UAE jedan od
