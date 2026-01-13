Užas u Sandžaku: Prijetio supruzi nožem i tjerao je da skoči u rijeku Zatvor Osnovno državno tužilaštvo u Bijelo Polje odredilo je zadržavanje do 72 sata E.

K. iz tog grada, zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici. Kako je saopštila policija, krivična prijava protiv osumnjičenog dostavljena je tužilaštvu nakon incidenta koji se dogodio 11. januara 2026. godine, oko 14 časova, u porodičnoj kući. Prema navodima iz prijave, E. K. je supruzi uputio ozbiljne prijetnje uz upotrebu noža, prisiljavajući je da pođe s njim. Tokom vožnje, osumnjičeni je nastavio s prijetnjama,