Užas u Sandžaku: Prijetio supruzi nožem i tjerao je da skoči u rijeku

Sandžak haber pre 2 sata  |  Pobjeda
Užas u Sandžaku: Prijetio supruzi nožem i tjerao je da skoči u rijeku

Užas u Sandžaku: Prijetio supruzi nožem i tjerao je da skoči u rijeku Zatvor Osnovno državno tužilaštvo u Bijelo Polje odredilo je zadržavanje do 72 sata E.

K. iz tog grada, zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici. Kako je saopštila policija, krivična prijava protiv osumnjičenog dostavljena je tužilaštvu nakon incidenta koji se dogodio 11. januara 2026. godine, oko 14 časova, u porodičnoj kući. Prema navodima iz prijave, E. K. je supruzi uputio ozbiljne prijetnje uz upotrebu noža, prisiljavajući je da pođe s njim. Tokom vožnje, osumnjičeni je nastavio s prijetnjama,
Otvori na sandzakhaber.net

Povezane vesti »

Terao suprugu da bira da li će sama skočiti u reku ili će je ubiti: Stravično nasilje u porodici u Crnoj Gori: Na mostu joj…

Terao suprugu da bira da li će sama skočiti u reku ili će je ubiti: Stravično nasilje u porodici u Crnoj Gori: Na mostu joj naredio da pozove decu i da se oprosti

Blic pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Bijelo PoljeTužilaštvoRijeka

Hronika, najnovije vesti »

Užas u Sandžaku: Prijetio supruzi nožem i tjerao je da skoči u rijeku

Užas u Sandžaku: Prijetio supruzi nožem i tjerao je da skoči u rijeku

Sandžak haber pre 2 sata
Lančani sudar na auto-putu kod „Laste“, među povređenima i deca

Lančani sudar na auto-putu kod „Laste“, među povređenima i deca

Danas pre 4 sati
Uhapšen Srbin (32) u Beču Žestoko se posvađao sa ženom, pa rekao policiji da ide kod druga: Vratio se i pretio joj da će je…

Uhapšen Srbin (32) u Beču Žestoko se posvađao sa ženom, pa rekao policiji da ide kod druga: Vratio se i pretio joj da će je ubiti

Blic pre 4 sati
(Foto, video) Težak lančani sudar kod "Laste" Jedna osoba ispala iz vozila, automobili smrskani: Na licu mesta policija i…

(Foto, video) Težak lančani sudar kod "Laste" Jedna osoba ispala iz vozila, automobili smrskani: Na licu mesta policija i Hitna pomoć

Blic pre 5 sati
(Foto, video) Težak lančani sudar kod "Laste" Jedna osoba ispala iz vozila, automobili smrskani: Na licu mesta policija i…

(Foto, video) Težak lančani sudar kod "Laste" Jedna osoba ispala iz vozila, automobili smrskani: Na licu mesta policija i Hitna pomoć

Blic pre 5 sati