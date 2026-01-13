Vremenska prognoza za sredu 14. januar 2026: Sutra toplije, temperatura do 12 stepeni

Serbian News Media pre 55 minuta
Vremenska prognoza za sredu 14. januar 2026: Sutra toplije, temperatura do 12 stepeni

U Srbiji će sutra biti toplije vreme, sa temperaturom do 12 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutru pretežno oblačno i suvo. Pre podne na jugu i zapadu, a posle podne i u većini ostalih krajeva postepeno razvedravanje. Samo u delovima Banata i Podunavlja biće oblačno tokom celog dana. Duvaće slab i umeren, južni i jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura od minus četiri do tri stepena, a najviša od četiri na istoku i krajnjem severu Srbije do 12 na zapadu zemlje. U Beogradu toplije. Ujutru i pre podne oblačno, posle podne postepeno razvedravanje. Vetar
BanatVremenska prognozasrbija

