Evropske berze miruju na kraju 2025: DAX blago pao, MOEX iz Moskve jedini zabeležio rast indeksa

Evropske berze su danas ušle u poslednju nedelju trgovine u 2025. godini, berzanski indeksi su uglavnom u neznatnom padu ili blizu stagnacije, dok se zbog praznika očekuje slabiji obim transakcija.

Investitori analiziraju geopolitička dešavanja nakon što su američki i ukrajinski predsednik, Donald Tramp i Volodimir Zelenski, izjavili da su razgovori o okončanju rata napredovali, iako ostaje nekoliko teških pitanja. Zelenski je takođe napomenuo da je dogovoreno oko 90 odsto mirovnog plana od 20 tačaka, uključujući potpuni sporazum o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu. Berze u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama će biti zatvorene u četvrtak 1. januara