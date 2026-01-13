Evropske berze miruju na kraju 2025: DAX blago pao, MOEX iz Moskve jedini zabeležio rast indeksa

Telegraf pre 19 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Evropske berze miruju na kraju 2025: DAX blago pao, MOEX iz Moskve jedini zabeležio rast indeksa

Evropske berze su danas ušle u poslednju nedelju trgovine u 2025. godini, berzanski indeksi su uglavnom u neznatnom padu ili blizu stagnacije, dok se zbog praznika očekuje slabiji obim transakcija.

Investitori analiziraju geopolitička dešavanja nakon što su američki i ukrajinski predsednik, Donald Tramp i Volodimir Zelenski, izjavili da su razgovori o okončanju rata napredovali, iako ostaje nekoliko teških pitanja. Zelenski je takođe napomenuo da je dogovoreno oko 90 odsto mirovnog plana od 20 tačaka, uključujući potpuni sporazum o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu. Berze u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama će biti zatvorene u četvrtak 1. januara
Otvori na telegraf.rs

Pročitajte još

Pariz će nastaviti dugoročno da podržava Ukrajinu

Pariz će nastaviti dugoročno da podržava Ukrajinu

Politika pre 10 minuta
"Ovo je eksalacija": Hitna reakcija na sednici Saveta bezbednosti zbog ruskog napada: "Bilo je blizu granice sa NATO"

"Ovo je eksalacija": Hitna reakcija na sednici Saveta bezbednosti zbog ruskog napada: "Bilo je blizu granice sa NATO"

Blic pre 1 sat
Tramp: Amerika uvodi carine od 25 odsto zemljama koje posluju sa Iranom

Tramp: Amerika uvodi carine od 25 odsto zemljama koje posluju sa Iranom

Politika pre 2 sata
Nebenzja: Rusija će rešavati probleme vojnim putem, dok se Zelenski ne opameti

Nebenzja: Rusija će rešavati probleme vojnim putem, dok se Zelenski ne opameti

Politika pre 1 sat
Stejt department: Trampova administracija poništila više od 100.000 viza

Stejt department: Trampova administracija poništila više od 100.000 viza

Telegraf pre 1 sat
Demokratski senator Keli tužio Pentagon, zbog pokušaja ražalovanja i smanjenja vojne penzije

Demokratski senator Keli tužio Pentagon, zbog pokušaja ražalovanja i smanjenja vojne penzije

Danas pre 2 sata
Babiš i Okamura: Kome više smeta Ukrajina?

Babiš i Okamura: Kome više smeta Ukrajina?

Danas pre 3 sata

Ključne reči

BerzaMoskvaUkrajinaDonald TrampVladimir Zelenskivolodimir zelenski

Najnovije vesti »

"Umesto pretnji, Amerika treba da bude zahvalna Danskoj": Još jedna NATO zemlja osudila Trampovu retoriku oko Grenlanda

"Umesto pretnji, Amerika treba da bude zahvalna Danskoj": Još jedna NATO zemlja osudila Trampovu retoriku oko Grenlanda

Kurir pre 14 minuta
Pariz će nastaviti dugoročno da podržava Ukrajinu

Pariz će nastaviti dugoročno da podržava Ukrajinu

Politika pre 10 minuta
Aston Vila dovela pojačanje za 12 miliona evra

Aston Vila dovela pojačanje za 12 miliona evra

Telegraf pre 4 minuta
Evropske berze miruju na kraju 2025: DAX blago pao, MOEX iz Moskve jedini zabeležio rast indeksa

Evropske berze miruju na kraju 2025: DAX blago pao, MOEX iz Moskve jedini zabeležio rast indeksa

Telegraf pre 19 minuta
Srednji kurs dinara za evro 117,3222 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,3222 dinara

RTV pre 50 minuta