Legenda tenisa gledala još jedan krah sina na Australijan openu

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Legenda tenisa gledala još jedan krah sina na Australijan openu

Čekanje Kruza Hjuita na prvi plasman u glavni žreb Grend slem turnira se nastavlja nakon teškog poraza u kvalifikacijama za Australijan open.

Sedamnaestogodišnjak je eliminisan već u prvom kolu kvalifikacija u Melburn parku drugu godinu zaredom. Hjuita je u utorak na "ANZ Areni" savladao Amerikanac Majkl Ženg rezultatom 6:3, 6:3. Sve to su sa tribina posmatrali njegovi roditelji, nekadašnji svetski broj jedan Lejton Hjuit, kao i majka, glumica Bek Kartrajt. Australijski tinejdžer je surovo kažnjen zbog svoje igre, pošto je napravio čak 37 neiznuđenih grešaka u poređenju sa Žengovih 14, u meču koji je
