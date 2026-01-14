Pokrao šunku i kulen! Nesvakidašnja krađa u Baču: Mladić (21) provalio u pušnicu i odneo veliku količinu domaćih proizvoda

Osumnjičeni M.A. (21) optužen za provalu u pušnicu u mestu Plavna Protiv osumnjičenog podneta je krivična prijava zbog teške krađe Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Baču rasvetlili su krivično delo teška krađa i uhapsili osumnjičenog, M.

A. (21) sa područja ove opštine. Sumnja se da je on provalio u pušnicu jednog meštanina Plavne i ukrao iz nje veću količinu suhomesnatih proizvoda, šunki i kulena. Policija je, sutradan, identifikovala osumnjičenog i podnela protiv njega krivičnu prijavu, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo teška krađa.
