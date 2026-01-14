MUP: Krivična prijava protiv osumnjičene da je razbila prozor i staklo na vratima Patrijaršije

Danas pre 3 sata  |  Beta
Beogradska policija će podneti krivičnu prijavu protiv žene (35) zbog sumnje da je na Patrijašiji polomila prozor i staklo na vratima, saopštilo je večeras ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Srbije.

U saopštenju piše da se N.T. (35) sumnjiči za uništenje i oštećenje tuđe stvari. „Ona se sumnjiči da je 11. januara u 23.35 na Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve u Ulici kralja Petra, polomila prozor na jednoj prostoriji i staklo na ulaznim vratima, ali nije ulazila u objekat“, naveo je MUP.
