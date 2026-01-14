Da li su minerali kompromisno rešenje u scenariju američke kontrole Grenlanda

Bloomberg Adria pre 1 sat  |  Sara Sjolin i Ott
Da li su minerali kompromisno rešenje u scenariju američke kontrole Grenlanda
Američki predsednik Donald Trump ponovio je zahtev da SAD preuzmu kontrolu nad Grenlandom iz razloga nacionalne bezbednosti, uoči sastanka najviših diplomata u Vašingtonu, i pozvao NATO da podrži njegove napore. "NATO postaje daleko snažniji i efikasniji sa Grenlandom u rukama Sjedinjenih Država", napisao je predsednik u objavi na društvenim mrežama u sredu. "Vojno gledano, bez ogromne moći SAD, koju sam u velikoj meri izgradio tokom svog prvog mandata, a sada je
