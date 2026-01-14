Demonstranti gađali grudvama Anu Bekutu za vreme održavanja dočeka Nove godine u Čačku

Danas pre 21 minuta  |  Beta
Demonstranti gađali grudvama Anu Bekutu za vreme održavanja dočeka Nove godine u Čačku

Čačani koji protestuju ometaju koncert estradne pevačice Ane Bekute na trgu u Čačku, koji je organizovala i budžetskim sredstvima platila gradska vlast povodom dočeka Nove godine po Julijanskom kalendaru.

Vlast je za taj doček dala za 4,5 miliona dinara sa porezom na dodatnu vrednost iz gradskog budžeta. Građani su se okupili na poziv dve neformalne grupe građana „Građani Čačka u blokadi“ i „Pokretač“, oko 21.30 ispred prostorija gradskog odbora Srpske napredne stranke (SNS) gde su služili vino i kuvanu rakiju uz rok en rol muziku i trubače. Kada je počeo koncert Bekute, oko 22.30 građani koji protestuju zato što se iz gradskog budžeta „besmisleno i bespotrebno“
Otvori na danas.rs

Pročitajte još

Srećna Srpska nova godina!

Srećna Srpska nova godina!

RTV pre 46 minuta
Srećna Srpska nova godina!

Srećna Srpska nova godina!

RTS pre 1 sat
Izbio požar u sušari firme. Drama u Čačku: jedna osoba se nagutala dima

Izbio požar u sušari firme. Drama u Čačku: jedna osoba se nagutala dima

Blic pre 3 sata
Doček Pravoslavne Nove godine u Čačku

Doček Pravoslavne Nove godine u Čačku

Ozon press pre 2 sata
Presek stanja na putevima u Srbiji, oglasio se AMSS: Pojačan saobraćaj ka planinama i zimskim centrima, putevi uglavnom dobro…

Presek stanja na putevima u Srbiji, oglasio se AMSS: Pojačan saobraćaj ka planinama i zimskim centrima, putevi uglavnom dobro prohodni

Kurir pre 6 sati
AMSS: Pojačan saobraćaj ka zimskim centrima, putevi uglavnom prohodni

AMSS: Pojačan saobraćaj ka zimskim centrima, putevi uglavnom prohodni

Radio 021 pre 6 sati
Večeras protest u Čačku zbog koncerta na trgu povodom dočeka Nove godine po Julijanskom kalendaru

Večeras protest u Čačku zbog koncerta na trgu povodom dočeka Nove godine po Julijanskom kalendaru

Serbian News Media pre 9 sati

Ključne reči

PorezČačakBudžetSrpska napredna strankaSNSNova godina

Društvo, najnovije vesti »

Demonstranti gađali grudvama Anu Bekutu za vreme održavanja dočeka Nove godine u Čačku

Demonstranti gađali grudvama Anu Bekutu za vreme održavanja dočeka Nove godine u Čačku

Danas pre 21 minuta
Oštećenja na stubovima nadvožnjaka na Autokomandi, čeka se stručna procena bezbednosti

Oštećenja na stubovima nadvožnjaka na Autokomandi, čeka se stručna procena bezbednosti

Danas pre 21 minuta
Šabić o vlasti i TOK-u: Ne ratuju s tužilaštvom, već s istinom

Šabić o vlasti i TOK-u: Ne ratuju s tužilaštvom, već s istinom

Danas pre 21 minuta
Srećna Srpska nova godina!

Srećna Srpska nova godina!

RTV pre 46 minuta
Šatro žrtve šalju vam šatro čestitku

Šatro žrtve šalju vam šatro čestitku

Radar pre 1 sat