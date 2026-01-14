Denver bez Jokića na učinku pet pobeda i tri poraza (VIDEO)

Danas pre 3 sata  |  M. L.
Denver bez Jokića na učinku pet pobeda i tri poraza (VIDEO)

Denver Nagetsi odigrali su osmu utakmicu otkako je srpski košarkaš Nikola Jokić povredio koleno, a upisali su petu pobedu u intervalu i to na gostovanju Pelikansima u Nju Orleansu (122:116).

U redovima Nagetsa Kanađanin Džamal Marej odigrao je sjajno, a duel je završio sa 35 poena (11/19 iz igre, 5/8 za tri i 8/9 sl. bacanja) uz dva skoka, devet asistencija, tri ukradene lopte i blokadu. Pejton Votson je odigrao najbolju utakmicu u ovoj sezoni, Imao je učinak od 31 poena uz sedam skokova, pet asistencija, dve ukradene i blokadu, a njegov defanzivni doprinos u završnici bio je ključan za pobedu gostiju. Los Anđeles Lejkersi ubedljivo trijumfovali nad
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Jović skroman u pobedi Majamija

Jović skroman u pobedi Majamija

Vesti online pre 53 minuta
Denveru i ne ide loše bez Jokića: Peta pobeda Nagetsa, Jović neprimetan u trijumfu Majamija

Denveru i ne ide loše bez Jokića: Peta pobeda Nagetsa, Jović neprimetan u trijumfu Majamija

Dnevnik pre 1 sat
Jovićeva jedinica za kec u Majamiju – nova pobeda Denvera bez Jokića

Jovićeva jedinica za kec u Majamiju – nova pobeda Denvera bez Jokića

Sputnik pre 1 sat
Dončić i LeBron zapalili Los Anđeles! Lejkersi prekinuli lošu seriju, "Kralj" briljira i u 42. godini! (video)

Dončić i LeBron zapalili Los Anđeles! Lejkersi prekinuli lošu seriju, "Kralj" briljira i u 42. godini! (video)

Kurir pre 2 sata
Lebron "promašio" tripl-dabl, Kari šutirao kao "amater" VIDEO

Lebron "promašio" tripl-dabl, Kari šutirao kao "amater" VIDEO

B92 pre 2 sata
Denver na pogon Džamala Mareja! Nagetsi ostvarili još jednu pobedu bez Nikole Jokića

Denver na pogon Džamala Mareja! Nagetsi ostvarili još jednu pobedu bez Nikole Jokića

Večernje novosti pre 3 sata
NBA: Majami bolji od Finiksa, Denver slavio u Nju Orleansu i bez Jokića

NBA: Majami bolji od Finiksa, Denver slavio u Nju Orleansu i bez Jokića

Nedeljnik pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaKanadaLos AnđelesNikola JokićDenver

Sport, najnovije vesti »

Srpska vaterpolo hobotnica - Milan Glušac: Ko je momak koji čuva Srbiju i san o zlatu na EP!

Srpska vaterpolo hobotnica - Milan Glušac: Ko je momak koji čuva Srbiju i san o zlatu na EP!

Kurir pre 2 minuta
Rasulo u Milvokiju - Janis zaratio sa navijačima: Zviždali mu tokom meča, Grk im nije ostao dužan: Sramna reakcija, a onda i…

Rasulo u Milvokiju - Janis zaratio sa navijačima: Zviždali mu tokom meča, Grk im nije ostao dužan: Sramna reakcija, a onda i izjava koja će izazvati gnev!

Kurir pre 2 minuta
Ludo takmičenje u Melburnu - Siner ispao, Srbin amater oduševio VIDEO

Ludo takmičenje u Melburnu - Siner ispao, Srbin amater oduševio VIDEO

B92 pre 3 minuta
Hamad stao u osmini finala Oklanda

Hamad stao u osmini finala Oklanda

B92 pre 2 minuta
Hvataju se za glave u Panatinaikosu: Povredio se Kendrik Nan!

Hvataju se za glave u Panatinaikosu: Povredio se Kendrik Nan!

Večernje novosti pre 3 minuta