Denver bez Jokića na učinku pet pobeda i tri poraza (VIDEO)

Denver Nagetsi odigrali su osmu utakmicu otkako je srpski košarkaš Nikola Jokić povredio koleno, a upisali su petu pobedu u intervalu i to na gostovanju Pelikansima u Nju Orleansu (122:116).

U redovima Nagetsa Kanađanin Džamal Marej odigrao je sjajno, a duel je završio sa 35 poena (11/19 iz igre, 5/8 za tri i 8/9 sl. bacanja) uz dva skoka, devet asistencija, tri ukradene lopte i blokadu. Pejton Votson je odigrao najbolju utakmicu u ovoj sezoni, Imao je učinak od 31 poena uz sedam skokova, pet asistencija, dve ukradene i blokadu, a njegov defanzivni doprinos u završnici bio je ključan za pobedu gostiju. Los Anđeles Lejkersi ubedljivo trijumfovali nad