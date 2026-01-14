Jovićeva jedinica za kec u Majamiju – nova pobeda Denvera bez Jokića

Košarkaši Majamija pobedili su Finiks na svom terenu rezultatom 127:121, iako su umalo ispustili 20 poena prednosti. Srpski reprezentativac Nikola Jović imao je skroman učinak od jednog poena za šest minuta, koliko je dobio priliku od trenera.

Sve što je uspeo Nikola Jović jeste da se nađe na liniji slobodnih bacanja odakle je imao polovičan učinak. Otuda i ta jedinica za kec u Majamiju i prekid crnog niza od tri vezana poraza Hitsa u NBA ligi. Majami je na Floridi odličnom odbranom stigao do dvocifrene razlike do odlaska na veliki odmor – 71:54. Kako je u nastavku Tajler Hiro ubacio trojku, tako su Hitsi dostigli rekordnih 20 poena prednosti. Malo je nedostajalo da sve prospu, s obzirom na to da su