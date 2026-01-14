Jovićeva jedinica za kec u Majamiju – nova pobeda Denvera bez Jokića

Sputnik pre 3 sata
Jovićeva jedinica za kec u Majamiju – nova pobeda Denvera bez Jokića

Košarkaši Majamija pobedili su Finiks na svom terenu rezultatom 127:121, iako su umalo ispustili 20 poena prednosti. Srpski reprezentativac Nikola Jović imao je skroman učinak od jednog poena za šest minuta, koliko je dobio priliku od trenera.

Sve što je uspeo Nikola Jović jeste da se nađe na liniji slobodnih bacanja odakle je imao polovičan učinak. Otuda i ta jedinica za kec u Majamiju i prekid crnog niza od tri vezana poraza Hitsa u NBA ligi. Majami je na Floridi odličnom odbranom stigao do dvocifrene razlike do odlaska na veliki odmor – 71:54. Kako je u nastavku Tajler Hiro ubacio trojku, tako su Hitsi dostigli rekordnih 20 poena prednosti. Malo je nedostajalo da sve prospu, s obzirom na to da su
Vesti online pre 2 sata
Dnevnik pre 3 sata
Danas pre 4 sati
Kurir pre 4 sati
B92 pre 3 sata
Večernje novosti pre 4 sati
Nedeljnik pre 5 sati
Danas pre 35 minuta
Sportske.net pre 15 minuta
Danas pre 1 minut
Hot sport pre 10 minuta
Vesti online pre 10 minuta