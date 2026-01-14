Evo koliko Amerikanaca podržava Trampovu ideju da ‘uzme’ Grenland

Danas pre 3 sata  |  S. D.
Evo koliko Amerikanaca podržava Trampovu ideju da ‘uzme’ Grenland

Samo 17 odsto Amerikanaca odobrava napore predsednika Donalda Trampa da otme Grenland, dok velika većina demokrata i republikanaca odbacuju upotrebu vojne sile za aneksiju ovog ostrva, pokazala je anketa Rojtersa i Ipsosa.

Dvodnevna anketa, završena u utorak, otkrila je široku zabrinutost zbog Trampovih pretnji NATO saveznici Danskoj povodom Grenlanda, koji je vekovima danska teritorija. Potpredsednik SAD Džej Di Vance i državni sekretar Marko Rubio trebalo bi da se sretnu sa danskim i grenlandskim ministrom spoljnih poslova u Beloj kući danas, dan nakon što je premijer Grenlanda izjavio da njegova zemlja želi da ostane deo Danske. Tramp je rekao da je Grenland od vitalnog značaja za
