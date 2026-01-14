Protest građana Čačka zbog „bespotrebnog“ trošenja novca na organizovanje dočeka Nove godine

Danas pre 35 minuta  |  Beta
Protest građana Čačka zbog „bespotrebnog“ trošenja novca na organizovanje dočeka Nove godine

Nekoliko stotina Čačana okupilo se večeras, oko 21.30 ispred prostorija Srpske napredne stranke (SNS) u znak protesta zbog „besmislenog i bespotrebnog trošenja 4,5 miliona dinara“ iz gradskog budžeta za koncert koji organizuje vlast na trgu povodom dočeka Nove godine po julijanskom kalendaru.

Oni sa velikog zvučnika puštaju rok muziku dok se na gradskom trgu održava koncert lokalnog Kulturno-umetničkog društva „Abrašević“, posle koga će početi koncert estradne pevačice Ane Bekute. Građani koji protestuju protiv koncerta služe kuvano vino i rakiju, zvižde i duvaju u pištaljke i trube. Prostorije Gradskog odbora SNS-a su u mraku i ispred njih je samo nekoliko policajaca. Oko 22.00 građanima koji protestuju se pridružio i trubački orkestar. Ispred bine na
Otvori na danas.rs

Pročitajte još

Izbio požar u sušari firme. Drama u Čačku: jedna osoba se nagutala dima

Izbio požar u sušari firme. Drama u Čačku: jedna osoba se nagutala dima

Blic pre 1 sat
Vlast za sredu sprema dosad najjači udar na pravosuđe: „Ako se ovo desi, idemo u totalnu represiju“

Vlast za sredu sprema dosad najjači udar na pravosuđe: „Ako se ovo desi, idemo u totalnu represiju“

Danas pre 4 sati
Doček Pravoslavne Nove godine u Čačku

Doček Pravoslavne Nove godine u Čačku

Ozon press pre 49 minuta
Kreni-Promeni: Velikani srpske kulture ostali bez nacionalne penzije, vlast birala SNS lojalne

Kreni-Promeni: Velikani srpske kulture ostali bez nacionalne penzije, vlast birala SNS lojalne

Nova pre 3 sata
Presek stanja na putevima u Srbiji, oglasio se AMSS: Pojačan saobraćaj ka planinama i zimskim centrima, putevi uglavnom dobro…

Presek stanja na putevima u Srbiji, oglasio se AMSS: Pojačan saobraćaj ka planinama i zimskim centrima, putevi uglavnom dobro prohodni

Kurir pre 5 sati
AMSS: Pojačan saobraćaj ka zimskim centrima, putevi uglavnom prohodni

AMSS: Pojačan saobraćaj ka zimskim centrima, putevi uglavnom prohodni

Radio 021 pre 5 sati
Kako će predsednik ovog puta pobeći od kohabitacije?

Kako će predsednik ovog puta pobeći od kohabitacije?

Danas pre 8 sati

Ključne reči

ČačakBudžetSrpska napredna strankaSNSNova godina

Društvo, najnovije vesti »

Protest građana Čačka zbog „bespotrebnog“ trošenja novca na organizovanje dočeka Nove godine

Protest građana Čačka zbog „bespotrebnog“ trošenja novca na organizovanje dočeka Nove godine

Danas pre 35 minuta
Izbio požar u sušari firme. Drama u Čačku: jedna osoba se nagutala dima

Izbio požar u sušari firme. Drama u Čačku: jedna osoba se nagutala dima

Blic pre 1 sat
(Video) Jedni spremaju ispit, drugi slave u krugu porodice. Evo kako će građani dočekati Srpsku novu godinu: Ove godine bez…

(Video) Jedni spremaju ispit, drugi slave u krugu porodice. Evo kako će građani dočekati Srpsku novu godinu: Ove godine bez organizovanog dočeka u Beogradu

Blic pre 1 sat
Šabić: Frapantno da vlast ne ratuje samo s TOK-om, već sa idejom da ona može biti odgovorna za bilo šta

Šabić: Frapantno da vlast ne ratuje samo s TOK-om, već sa idejom da ona može biti odgovorna za bilo šta

Danas pre 1 sat
Bljuzgavica opasnija od snega i leda! Ključni saveti za vožnju kada krene sve da se topi

Bljuzgavica opasnija od snega i leda! Ključni saveti za vožnju kada krene sve da se topi

Blic pre 2 sata