Protest građana Čačka zbog „bespotrebnog“ trošenja novca na organizovanje dočeka Nove godine

Nekoliko stotina Čačana okupilo se večeras, oko 21.30 ispred prostorija Srpske napredne stranke (SNS) u znak protesta zbog „besmislenog i bespotrebnog trošenja 4,5 miliona dinara“ iz gradskog budžeta za koncert koji organizuje vlast na trgu povodom dočeka Nove godine po julijanskom kalendaru.

Oni sa velikog zvučnika puštaju rok muziku dok se na gradskom trgu održava koncert lokalnog Kulturno-umetničkog društva „Abrašević“, posle koga će početi koncert estradne pevačice Ane Bekute. Građani koji protestuju protiv koncerta služe kuvano vino i rakiju, zvižde i duvaju u pištaljke i trube. Prostorije Gradskog odbora SNS-a su u mraku i ispred njih je samo nekoliko policajaca. Oko 22.00 građanima koji protestuju se pridružio i trubački orkestar. Ispred bine na