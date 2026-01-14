Brnabić: EU parlamentarci dolaze kao turisti, ništa bitno

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da ne misli da je preterano bitna posete Beogradu devet poslanika iz Spoljno političkog odbora Evropskog parlamenta, „misim da su bitne posete zvaničnika koji se najave ili ih pozoveta, a onda dogovarate datum“ . „To su bitne posete, a ne ako neko dođe tako turistički i bane vam na vrata. Nismo ih ni pozvali ni dogovarali, niti su nas konsultovali oko datuma“, rekla je Brnabić za Radio televiziju
