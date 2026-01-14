Dnevni horoskop za sredu, 14. januar

Moj Novi Sad pre 17 minuta
Dnevni horoskop za sredu, 14. januar
Saznajte šta vam zvezde predviđaju za ovaj dan. Ljubav: Ne uspevate da udovoljite voljenoj osobi, suviše ste ponosni da priznate svoje slabosti. Ne budite razmetljivi. Posao: Ne verujete u nečiju priču, stoga proveravate svaku informaciju koja dolazi iz neobičnih izvora ili ukazuje na eventualne promene. Zdravlje: Potrebni su Vam zabavni sadržaji, kao podsticaj za dobro raspoloženje. Ljubav: Na žalost, neko nema dovoljno razumevanja za Vaše emotivne potrebe i ne
Otvori na mojnovisad.com

Horoskop »

Dnevni horoskop: Jarac treba realno da proceni želje, Vodoliji najpametnije da bude strpljiva

Dnevni horoskop: Jarac treba realno da proceni želje, Vodoliji najpametnije da bude strpljiva

Dnevnik pre 1 dan
Dnevni horoskop za 14. januar 2026. godine

Dnevni horoskop za 14. januar 2026. godine

Luftika pre 15 sati
Veliki kineski horoskop predviđa novac i uspeh za ove znakove. Godine truda i hrabrost konačno donose rezultate.

Veliki kineski horoskop predviđa novac i uspeh za ove znakove. Godine truda i hrabrost konačno donose rezultate.

Dnevnik pre 15 sati
Proročanstvo Baba Vange za 2026. trese horoskop: Dva znaka ulaze u eru bogatstva

Proročanstvo Baba Vange za 2026. trese horoskop: Dva znaka ulaze u eru bogatstva

Luftika pre 17 sati
Horoskop za 13. januar: Male promene mogu doneti bolje rezultate

Horoskop za 13. januar: Male promene mogu doneti bolje rezultate

Svet & Skandal pre 18 sati
Dnevni horoskop za 13. januar 2026: Blizancima se vraća prošlost, Škorpija juri ka cilju, a vi?

Dnevni horoskop za 13. januar 2026: Blizancima se vraća prošlost, Škorpija juri ka cilju, a vi?

Mondo pre 21 sat
Dnevni horoskop za 13. januar: Blizanci razmišljaju o razvodu, a Device se emotivno distanciraju od partnera

Dnevni horoskop za 13. januar: Blizanci razmišljaju o razvodu, a Device se emotivno distanciraju od partnera

Kurir pre 20 sati
Horoskop »

Ključne reči

Horoskop

Vojvodina, najnovije vesti »

Dnevni horoskop za sredu, 14. januar

Dnevni horoskop za sredu, 14. januar

Moj Novi Sad pre 17 minuta
Vremenska prognoza za sredu 14. januar 2026: Toplije, temperatura do 12 stepeni

Vremenska prognoza za sredu 14. januar 2026: Toplije, temperatura do 12 stepeni

Beta pre 2 sata
RHMZ: U toku noći oprez zbog poledice, tokom dana pretežno suvo i oblačno

RHMZ: U toku noći oprez zbog poledice, tokom dana pretežno suvo i oblačno

RTV pre 2 sata
Ledeni talas je na pauzi, a tek sad sledi noćna mora! Sneg se topi, a to znači samo jedno: stiže nam i pojava od koje se…

Ledeni talas je na pauzi, a tek sad sledi noćna mora! Sneg se topi, a to znači samo jedno: stiže nam i pojava od koje se ježimo, a tek šta će biti s temperaturom...

Blic pre 4 sati
Sindikat Instituta BioSens: Rektor Madić odbija da verifikuje mandat direktora uprkos sudskoj presudi

Sindikat Instituta BioSens: Rektor Madić odbija da verifikuje mandat direktora uprkos sudskoj presudi

Radio 021 pre 1 dan