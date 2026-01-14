Uživo - Sprema se napad na Iran: SAD evakuišu vojno osoblje, Kurdi pokušali da preuzmu proteste

Masovne demonstracije u Iranu izbile su zbog nezadovoljstva aktuelnim režimom u toj zemlji.

One su se proširile na najmanje 110 gradova u svih 31 provinciji. Situacija je napeta, sa hiljadama žrtava i hapšenjima, kao i zatvaranjem interneta. Protesti su počeli krajem decembra 2025. godine zbog ekonomskih uslova, inflacije i kolapsa nacionalne valute. Oni su se brzo pretvorili u zahteve za političkim promenama. Iranske snage bezbednosti su odgovorile silom. Prema izveštajima organizacija za ljudska prava, broj poginulih demonstranata se procenjuje na više