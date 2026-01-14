Uživo - Sprema se napad na Iran: SAD evakuišu vojno osoblje, Kurdi pokušali da preuzmu proteste

Mondo pre 1 sat  |  Mihajlo Sfera
Uživo - Sprema se napad na Iran: SAD evakuišu vojno osoblje, Kurdi pokušali da preuzmu proteste

Masovne demonstracije u Iranu izbile su zbog nezadovoljstva aktuelnim režimom u toj zemlji.

One su se proširile na najmanje 110 gradova u svih 31 provinciji. Situacija je napeta, sa hiljadama žrtava i hapšenjima, kao i zatvaranjem interneta. Protesti su počeli krajem decembra 2025. godine zbog ekonomskih uslova, inflacije i kolapsa nacionalne valute. Oni su se brzo pretvorili u zahteve za političkim promenama. Iranske snage bezbednosti su odgovorile silom. Prema izveštajima organizacija za ljudska prava, broj poginulih demonstranata se procenjuje na više
"Napad kreće u naredna 24 sata" Amerika izdala zloslutno upozorenje, a onda usledio totalni obrt! Zemlje redom šalju hitne poruke građanima, oglasio se Tramp (foto, video)

Iranski šef diplomatije: Uspostavljen mir; Tramp preti vojnim udarom, Rusija i Kina osuđuju "strano mešanje"

Aragči: Značajan broj policajaca među mrtvima

Panika, napašće; "Hitno napustite Iran" FOTO

Italija i Poljska pozvale svoje državljane da napuste Iran, Britanija privremeno zatvara ambasadu

Sledi brutalna osveta; Oglasila se Revolucionarna garda Irana

Revolucionarna garda Irana: Tramp i Netanjahu su ubice iranske omladine

