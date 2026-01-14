Otac tvrdi da mu je policija pretukla sina na Bistričkom punktu, pokrenuta preliminarna istraga

Otac tvrdi da mu je policija pretukla sina na Bistričkom punktu, pokrenuta preliminarna istraga

Kosovski policijski inspektorat (PIK) pokrenuo je preliminarnu istragu povodom sinoćnjeg incidenta na Bistrici, nakon navoda Saše Blažića, oca devetnaestogodišnjeg V.

B, koji tvrdi da je njegov sin sinoć pretučen na ovom punktu. Saša Blažić, otac jednog od mladića, u izjavi za Kosovo Online naveo je da je njegov sin sinoć na bistričkom punktu, kako tvrdi, pretučen i povređen i da su to učinili pripadnici Kosovske policije. Prema Blažićevim rečima, njegov sin se sa drugom, vršnjakom, i njegovim trinaestogodišnjim bratom vraćao iz Raške, kada ih je policija zaustavila na punktu kod Bistrice radi legitimacije. „Moj sin je dao
