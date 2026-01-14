Kancelarija: Kosovska policija napala trojicu mladića na punktu kod Bistrice

Serbian News Media pre 2 sata
Kancelarija: Kosovska policija napala trojicu mladića na punktu kod Bistrice

Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da je kosovska policija sinoć napala trojicu srpskih mladića na punktu kod Bistričkog mosta, što su ocenili kao „novi etnički incident“. „Dečake su napali zato što je jedan od njih na telefonu imao zalepljena obeležja svog sportskog kluba sa grbom Srbije.

Prvo su tražili da tu nalepnicu skinu, a zatim Vukašina Blažića, prema rečima njegovog oca, izvukli iz automobila, vukli ga, gurali i šutirali. Dečaku je pružena medicinska pomoć u КBC Кosovska Mitrovica, gde je proveo noć na opservaciji“, naveli su iz Kancelarije. Dodali su da je taj punkt podignut na tom mestu „samo s namerom maltretiranja i zastrašivanja srpskog naroda“ i da ne bi smeo ni da postoji. „Кancelarija za Кosovo i Metohiju više puta je upozoravala
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Gradonačelnik Severne Mitrovice o napadu na Vukašina Blažića: Sever KiM pod policijskom okupacijom

Gradonačelnik Severne Mitrovice o napadu na Vukašina Blažića: Sever KiM pod policijskom okupacijom

Insajder pre 53 minuta
Evo kako se sve desilo: Napad šiptarske policije na srpske mladiće!

Evo kako se sve desilo: Napad šiptarske policije na srpske mladiće!

Pravda pre 1 sat
Evo kako se sve desilo: Napad šiptarske policije na srpske mladiće!

Evo kako se sve desilo: Napad šiptarske policije na srpske mladiće!

Pravda pre 1 sat
Radojević: Napad na Blažića jedan u nizu napada na Srbe na Bistričkom mostu

Radojević: Napad na Blažića jedan u nizu napada na Srbe na Bistričkom mostu

Euronews pre 2 sata
Kancelarija za KiM: Parapolicijski punkt kod Bistričkog mosta podignut radi maltretiranja i zastrašivanja Srba

Kancelarija za KiM: Parapolicijski punkt kod Bistričkog mosta podignut radi maltretiranja i zastrašivanja Srba

Danas pre 3 sata
Otac tvrdi da mu je policija pretukla sina na Bistričkom punktu, pokrenuta preliminarna istraga

Otac tvrdi da mu je policija pretukla sina na Bistričkom punktu, pokrenuta preliminarna istraga

N1 Info pre 4 sati
Kancelarija za KiM: Kosovska policija napala trojicu srpskih mladića zbog obeležja sportskog kluba sa grbom Srbije

Kancelarija za KiM: Kosovska policija napala trojicu srpskih mladića zbog obeležja sportskog kluba sa grbom Srbije

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoMetohijaKosovo i Metohija

Politika, najnovije vesti »

Sorensen se u Prištini sastao sa kosovskim vlastima i sa predstavnicima opozicije

Sorensen se u Prištini sastao sa kosovskim vlastima i sa predstavnicima opozicije

Insajder pre 38 minuta
Tema jutra: Petrović Škero o predlozima Mrdića

Tema jutra: Petrović Škero o predlozima Mrdića

N1 Info pre 29 minuta
ZLF: Grad Beograd ukinuo gotovo sve vozove između Beograda i Lazarevca

ZLF: Grad Beograd ukinuo gotovo sve vozove između Beograda i Lazarevca

N1 Info pre 13 minuta
Aleksić (NPS): Izmene zakona vode privatizaciji pravosuđa i odustajanju od evropskog puta

Aleksić (NPS): Izmene zakona vode privatizaciji pravosuđa i odustajanju od evropskog puta

Beta pre 9 minuta
Osmani i Kurti razgovarali sa Sorensenom o dijalogu sa Beogradom i aktuelnim pitanjima Kosova

Osmani i Kurti razgovarali sa Sorensenom o dijalogu sa Beogradom i aktuelnim pitanjima Kosova

Beta pre 29 minuta