Kancelarija: Kosovska policija napala trojicu mladića na punktu kod Bistrice

Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da je kosovska policija sinoć napala trojicu srpskih mladića na punktu kod Bistričkog mosta, što su ocenili kao „novi etnički incident“. „Dečake su napali zato što je jedan od njih na telefonu imao zalepljena obeležja svog sportskog kluba sa grbom Srbije.

Prvo su tražili da tu nalepnicu skinu, a zatim Vukašina Blažića, prema rečima njegovog oca, izvukli iz automobila, vukli ga, gurali i šutirali. Dečaku je pružena medicinska pomoć u КBC Кosovska Mitrovica, gde je proveo noć na opservaciji“, naveli su iz Kancelarije. Dodali su da je taj punkt podignut na tom mestu „samo s namerom maltretiranja i zastrašivanja srpskog naroda“ i da ne bi smeo ni da postoji. „Кancelarija za Кosovo i Metohiju više puta je upozoravala