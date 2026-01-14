Evo kako se sve desilo: Napad šiptarske policije na srpske mladiće!

U Kliničko bolničkom centru u Severnoj Mitrovici sinoć je ukazana pomoć 19-godišnjem Vukašinu Blažiću iz tog grada koji je nešto ranije prebijen od strane tzv. kosovske policije na po zlu čuvenom kontrolnom punktu Bistrički most na putu Severna Mitrovica – Leposavić.

Otac mladića, Saša Blažić noćas je za "Kosovo onlajn" ispričao da se njegov sin sa drugom, vršnjakom i njegovim 13-godišnjim bratom vraćao iz Raške, a policija ih je zaustavila na punktu kod Bistrice kako bi ih legitimisala. "Moj sin je dao dokumenta, imao je sve regularno, vozačku i saobraćajnu dozvolu, ali je jedan od njegovih drugara na telefonu imao znak Crvene zvezde sa grbom Srbije. Uzeli su telefon 13-godišnjaku. Prvo su tražili od mog sina da prevede šta to