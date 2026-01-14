Šta se danas dešava u Iranu: Masovne sahrane, najave javnih suđenja i Trampova pretnja ratom

Iranska državna televizija saopštila je da će masovna sahrana u Teheranu, zakazana za sredu, obuhvatiti 300 tela pripadnika snaga bezbednosti i civila.

Sahrana bi trebalo da se održi na Univerzitetu u Teheranu, uz pojačane mere bezbednosti, javlja Associated Press (AP). Američka organizacija za ljudska prava Human Rights Activists News Agency (HRANA) saopštila je da najmanje 2.403 demonstranta ubijena su u Iranu od početka antivladinih protesta pre više od dve nedelje. Uz više od 18.000 uhapšenih demonstranata, vlasti su počele javno da govore o kaznama koje bi mogli da pretrpe. Strani mediji, međutim, ne mogu da