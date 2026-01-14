Vadeful: Više je konsenzusa nego neslaganja između Amerike i Nemačke

„Ojačaćemo bezbednost u severnom Atlantiku samo kada radimo zajedno, solidarno i ujedinjeno” – rekao je Vadeful

BERLIN – Postoji više konsenzusa nego neslaganja između Nemačke i Sjedinjenih Američkih Država, izjavio je danas nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful. „Vraćam se (iz SAD) smiren ali i sa osećajem da treba da ostanemo u bliskom kontaktu i u budućnosti”, rekao je Vadeful nakon sastanaka u SAD, prenosi Rojters. Vadeful je ponovio da Grenland i Danska treba da odlučuju o sudbini tog ostrva. „Pitanja suvereniteta nad teritorijom Kraljevine Danske rešavaće