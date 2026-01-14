Vučić neće da otkrije: Informacija "pod velom tajne"...

Pravda pre 4 sati  |  Tanjug / RTS / Pravda.rs
Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da je danas razgovarao sa predsednikom UAE šeikom Muhamedom bin Zajedom al Nahjanom o saradnji dve zemlje u svim oblastima koje su važne za Srbiju, kao i o Naftnoj industriji Srbije i da već zna ko će biti partner NIS-u, ali da to ne može sada da saopšti.

„Razgovarali smo i o Naftnoj industriji Srbije, naravno. O svim tim pitanjima smo razgovarali i poslušao sam, razumeo savete predsednika Emirata i oko očuvanja mira i stabilnosti, koliko je to važno", rekao je Vučić novinarima posle sastanka. Na pitanje da li smo posle tog razgovora sa šeikom bin Zajedom bliži novom partneru za NIS, Vučić je rekao: "Ja to znam već. Ja znam odgovor. Nije da li sam ja bliži, nego da li su oni bliži. Ja znam odgovor na to pitanje, ali
Bloomberg Adria pre 2 sata
Nedeljnik pre 4 sati
RTS pre 4 sati
Beta pre 4 sati
Euronews pre 4 sati
Kurir pre 5 sati
Mondo pre 5 sati
