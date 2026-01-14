Brnabić: EU parlamentarci dolaze kao turisti, ništa bitno

Radio sto plus pre 2 sata
Brnabić: EU parlamentarci dolaze kao turisti, ništa bitno

“To su bitne posete, a ne ako neko dođe tako turistički i bane vam na vrata.

Nismo ih ni pozvali ni dogovarali, niti su nas konsultovali oko datuma”, rekla je Brnabić za Radio televiziju Srbije(RTS), na konstataciju da ni ona ni predsednik države Aleksandar Vučić u vreme posete neće biti u Beogradu. Ona je dodala da “pretpostavlja da EU parlamentarcima nije naročitno važno da se vide sa nama” i veruje da će se sastati u Skupštini Srbije sa “blokaderima iz bivše vlasti, sa kojima su tražili dva sastanka”. Navela je da je jedan sa poslaničkim
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

Brnabić: EU parlamentarci dolaze kao turisti, ništa bitno

Brnabić: EU parlamentarci dolaze kao turisti, ništa bitno

Glas Zaječara pre 45 minuta
Brnabićeva: Poseta poslanika EP nije preterano bitna, važne su posete koje se najave

Brnabićeva: Poseta poslanika EP nije preterano bitna, važne su posete koje se najave

RTV pre 2 sata
"Važne su posete koje se najave" Brnabić: Poseta poslanika Evropskog parlamenta nije preterano bitna

"Važne su posete koje se najave" Brnabić: Poseta poslanika Evropskog parlamenta nije preterano bitna

Blic pre 2 sata
Predsednica Skupštine: Bitna je i Estonija za evropski put Srbije

Predsednica Skupštine: Bitna je i Estonija za evropski put Srbije

Danas pre 2 sata
Brnabić: EU parlamentarci dolaze kao turisti, ništa bitno

Brnabić: EU parlamentarci dolaze kao turisti, ništa bitno

Jugmedia pre 2 sata
Brnabić: EU parlamentarci dolaze kao turisti, ništa bitno

Brnabić: EU parlamentarci dolaze kao turisti, ništa bitno

Beta pre 3 sata
Brnabić o dolasku delegacije EP: Nisu pokazali poštovanje prema našim institucijama

Brnabić o dolasku delegacije EP: Nisu pokazali poštovanje prema našim institucijama

Glas Zaječara pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićRTSSkupština SrbijeEU

Politika, najnovije vesti »

Milivojević: Izmene pravosudnih zakona stavljaju van snage ustavne promene koje je inicirao SNS

Milivojević: Izmene pravosudnih zakona stavljaju van snage ustavne promene koje je inicirao SNS

N1 Info pre 30 minuta
Vanredno zasedanje Skupštine Srbije - na dnevnom redu set pravosudnih zakona

Vanredno zasedanje Skupštine Srbije - na dnevnom redu set pravosudnih zakona

RTV pre 0 minuta
Vučić: Imam odlične odnose sa Trampom Juniorom i očekujem ga uskoro u Beogradu

Vučić: Imam odlične odnose sa Trampom Juniorom i očekujem ga uskoro u Beogradu

N1 Info pre 35 minuta
BLOG UŽIVO „Poslanik može da bude nepismen i da predlaže zakon“: Ovako Jovanov brani Uglješu Mrdića, dok opozicija traži da…

BLOG UŽIVO „Poslanik može da bude nepismen i da predlaže zakon“: Ovako Jovanov brani Uglješu Mrdića, dok opozicija traži da otkrije koji je fakultet završio

Nova pre 0 minuta
Milivojević (DS): Izmene pravosudnih zakona stavljaju van snage ustavne promene koje je inicirao SNS

Milivojević (DS): Izmene pravosudnih zakona stavljaju van snage ustavne promene koje je inicirao SNS

Nedeljnik pre 15 minuta