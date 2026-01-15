Profesorka Jelene Kleut ostala bez posla na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu

Profesorka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu Jelena Kleut je ostala bez posla jer danas prošireni Senata Univerziteta nije doneo odluku o njenom izboru u zvanje redovne profesorke.

Dekan Prirodno-matematičkog fakulteta Srđan Rončević je rekao novinarima da je predlog da se poništi prethodna odluka Senata o tome da se Kleut ne izabere za profesorku i da se o tome ponovno glasa, dobio samo pet glasova, protiv je bilo 18, jedan uzdržan i jedan nevažeći.

"Onda se glasalo o tome da se prihvati prigovor (Kleut na njen neizbor), da se poništi odluka Senata i da se vrati na ponovno odlučivanje i tu je bilo 6 za, 17 protiv i dva uzdržana. I potom se glasalo i za treću soluciju - da se odbije prigovor i da se potvrdi odluka Senata i tu je 17 bilo za, 5 protiv i dvoje uzdržanih i jedan nevažeći", rekao je Rončević.

Preneo je da je većina članova Senata tražila da glasanje bude tajno, uz argument da se "boje targetiranja", dok je on smatrao da je zbog potencijalnih pravnih posledica važno da se članovi Saveta izjašnjavaju javno.

Jelena Kleut je rekla da odluka Senata nije iznenađenje, te je sada završeno ono što je početo 20. novembra - njeno uklanjanje s Fakulteta, ali da je mnogo važnije od toga to što je tom odlukom postavljen "neverovatan presedan" za autonomiju univerziteta.

To je da "pravila nisu ista za sve, da pravila mogu da se menjaju u toku i da iznad pravila postoje partijski poslenici koji će za svaki sledeći izbor svakog kolege ili koleginice koja je kritična prema ovoj vlasti i koja je stala uz svoje studente, moći da pokrenu besmislene procese", sumirala je Kleut.

Ocenila je da je tako uvedena pravna nesigurnost na Univerzitet i "gola sila političkog zaleđa" što su ljudi u Savetu danas i demonstrirali.

Studenti i profesori na skupu podrške profesorki Jeleni Kleut u Novom Sadu

Studenti, profesori i građani okupili su se danas ispred zgrade Rektorata Univerziteta u Novom Sadu kako bi dali podršku profesorki Filozofskog fakulteta Jeleni Kleut, povodom njene žalbe na to što Senat prethodno nije doneo odluku o njenom izboru u zvanje redovne profesorke.

Oni stoje ispred zgrade i čekaju odluku proširenog Senata o njenoj žalbi.

Na skup su pozvali studenti u blokadi Filozofskog fakulteta i akademska mreža Slobodan univerzitet.

Pojedini nose transparente na kojima piše "Dekani, glasajte za pravdu“ i „Politički revanšizam uzdržanih dekana“.

Studenti su poručili članovima proširenog Senata da glasaju “po akademskim procedurama a ne po političkoj lojalnosti”, kako profesorka Kleut ne bi ostala bez posla.

“Hvala Vam na znanju, podršci i razumevanju. Red je na nas da se odužimo, ne damo Vas!”, napisali su studenti u objavi na društvenim mrežama.

Do sada je 1200 profesora potpisalo otvoreno pismo podrške koleginici Kleut u kojem su zahtevali od proširenog Senata da zaustave “politički revanšizam”, „očigledna diskriminacija“ i „svojevrsni mobing“ prema profesorki i da usvoje njenu žalbu, kako ne bi izgubila posao i da bi univerzitet zaštitio autonomiju.

Podsetili su članove proširenog Senata da je zaštita akademskog integriteta i autonomije univerziteta njihova dužnost po Zakonu o visokom obrazovanju Srbije, kao i po Statutu Univerziteta u Novom Sadu.

Senat Univerziteta u Novom Sadu u novembru nije doneo odluku o izboru profesorke Kleut u zvanje redovne profesorke, iako su sva fakultetska i univerzitetska nadležna tela prethodno dala pozitivno mišljenje o njenom izboru.

Akademska mreža Slobodan univerzitet navela je da je Senat to učinio „uz ozbiljno kršenje procedura i ugrožavanje akademske autonomije“.

Ocenili su da je reč o pokušaju režima da se "osveti“ Kleut jer je sve vreme aktivno podržavala studentske proteste i akademsku solidarnost.

Upozorili su da takva odluka može imati dugoročne posledice po akademsku zajednicu, studente i celokupan sistem visokog obrazovanja.

Smiljana Milinkov, šefica Odseka za medijske studije na kojem radi i profesorka Kleut, kazala je ranije da Kleut samo u ovom semestru drži nastavu iz šest predmeta, te da koordiniše program Komunikologija i odnosi s javnošću.

Dodala je i da Kleut vodi realizaciju dve stručne prakse za studente, kao i da je mentorka studentima na osnovnim i master studijama te na doktorskim studijama.

“Ukoliko se ne nađe rešenje za njen dalji rad na Filozofskom fakultetu, programi Žurnalistike, Komunikologije i odnosa s javnošću, kao i Kulturologija biće ugroženi, a potencijalno se ugrožava i veliki broj studenata na ovim smerovima”, kazala je Milinkov.