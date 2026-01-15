Juče kriv Putin, danas opet Zelenski: "On je prepreka miru": Tramp ponovo udario na Ukrajinu

Blic pre 2 sata
Juče kriv Putin, danas opet Zelenski: "On je prepreka miru": Tramp ponovo udario na Ukrajinu
Tema mirovnih pregovora između Ukrajine i Rusije izaziva brojne međunarodne rasprave Volodimir Zelenski izrazio je čvrst stav protiv bilo kakvih teritorijalnih ustupaka Moskvi, navodeći ustavne obaveze Kijeva Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski glavna prepreka rešavanju četvorogodišnjeg rata u Ukrajini, a da to nije Rusija. Kako je ocenio u intervjuu za Rojters, predsednik Rusije
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Peskov: Kremlj se slaže da izjavom Trampa da Zelenski koči mirovni proces u Ukrajini

Peskov: Kremlj se slaže da izjavom Trampa da Zelenski koči mirovni proces u Ukrajini

Politika pre 21 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski traži promene u sistemu mobilizacije; Moskva: Ukrajinske trupe se povlače iz Harkovske oblasti

UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski traži promene u sistemu mobilizacije; Moskva: Ukrajinske trupe se povlače iz Harkovske oblasti

RTV pre 1 sat
Poruka iz Kremlja: Saglasni sa Trampom!

Poruka iz Kremlja: Saglasni sa Trampom!

Pravda pre 50 minuta
Kremlj se slaže sa Trampom: Zelenski koči mirovni proces

Kremlj se slaže sa Trampom: Zelenski koči mirovni proces

Sputnik pre 1 sat
Peskov se slaže sa Trampom

Peskov se slaže sa Trampom

Vesti online pre 56 minuta
Tramp: Zelenski glavna prepreka postizanju sporazuma, a ne Putin; šefica MMF-a u poseti Kijevu

Tramp: Zelenski glavna prepreka postizanju sporazuma, a ne Putin; šefica MMF-a u poseti Kijevu

RTS pre 1 sat
Tramp nema dilemu: Nije Putin problem, nego Zelenski!

Tramp nema dilemu: Nije Putin problem, nego Zelenski!

Pravda pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaUkrajinaRojtersRusijaKijevDonald TrampVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Tusk: Evropa ni ne može da ima plan za takvu katastrofu kao što bi bio napad SAD na Grenland

Tusk: Evropa ni ne može da ima plan za takvu katastrofu kao što bi bio napad SAD na Grenland

Insajder pre 6 minuta
Sneg pao sa krova u gradu na Kamčatki i usmrtio dve osobe

Sneg pao sa krova u gradu na Kamčatki i usmrtio dve osobe

Radio 021 pre 26 minuta
Suspenzija imigrantskih viza za Ameriku: Na spisku i zemlje Zapadnog Balkana, ovi podaci doveli do toga da Tramp stavi rampu…

Suspenzija imigrantskih viza za Ameriku: Na spisku i zemlje Zapadnog Balkana, ovi podaci doveli do toga da Tramp stavi rampu: Evo zašto je Srbiju zaobišao

Blic pre 6 minuta
Prvo su bili teroristi, sad narkomani: Ministar odbrane Irana tvrdi da demonstranti umiru od droge

Prvo su bili teroristi, sad narkomani: Ministar odbrane Irana tvrdi da demonstranti umiru od droge

Nedeljnik pre 1 minut
Drama u porodici Tramp: Melanija ne želi Ivanku na premijeri dokumentarca

Drama u porodici Tramp: Melanija ne želi Ivanku na premijeri dokumentarca

Nova pre 26 minuta