Danska će proširiti vojno prisustvo na Grenlandu

Danas pre 10 sati  |  FoNet
Danska će proširiti vojno prisustvo na Grenlandu

Vlada Danske saopštila je danas da će njene oružane snage „proširiti prisustvo“ na Grenlandu, a na ostrvo koje je u centru pažnje svetske javnosti su stigli i pripadnici švedske vojske.

U saopštenju se navodi da je odluka o raspoređivanju vojske doneta u „tesnoj saradnji sa saveznicima“, zbog toga što su se „geopolitičke tenzije proširile na Arktik“, prenosi BBC. Istovremeno je švedski premijer Ulf Kirsterson saopštio da švedski oficiri danas putuju ka Grenlandu na zahtev Vlade Danske. On nije naveo koliko oficira Stokholm šalje, ali je istakao da su deo grupe iz savezničkih zemalja. Zajedno će se pripremiti za predstojeće elemente u okviru
