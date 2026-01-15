Evo gde su sve super radari postavljeni u Srbiji! Detektuju prekršaje automatski, sve živo snimaju!

Dnevnik pre 3 sata
Evo gde su sve super radari postavljeni u Srbiji! Detektuju prekršaje automatski, sve živo snimaju!

Sistem stacionarnih radara aktivan je od 22. decembra i oni automatski detektuju prekršaje, pa nema potrebe za policijskim službenicima i zaustavljanjem vozila.

U Srbiji je počelo postavljanje novih takozvanih "super radara", savremenih uređaja za automatsko merenje brzine, koji beleže i druga saobraćajna prekršaje. Radari su raspoređeni na različitim državnim putevima, prolazima kroz naselja, kao i na lokacijama koje slove za crne tačke. Prema navodima agencije Idrive.rs, radari su postavljeni na 30 lokacija. Nadležni organi su još ranije najavili postavljanje velikog broja ovih detektora prekršaja na potencijalno
