Još jedan kran se srušio na Tajlandu, poginule dve osobe

Euronews pre 16 minuta  |  Autor: Tanjug
Kran koji se danas srušio u blizini glavnog grada Tajlanda, Bangkoka zgnječio je dva vozila i usmrtio dve osobe, dok je povređeno pet osoba, saopštila je policija, dan nakon što je pad krana na severoistoku Tajlanda prouzrokovao smrt 32 putnika u vozu.

Najnoviji incident dogodio se u provinciji Samut Sakhon, blizu glavnog grada Bangkoka, gde je kran koji je učestvovao u izgradnji nadzemnog autoputa pao na put ispod, kazao je policijski zvaničnik za Rojters. To je bila najnovija u nizu smrtonosnih nesreća izazvanih građevinskim projektima na Tajlandu, a dogodila se nakon što je juče voz iskočio iz šina u severoistočnoj provinciji Nakhon Ratčasima, usled urušavanja krana koji je učestvovao u projektu izgradnje
