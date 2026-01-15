BLOG UŽIVO: Skupština nastavlja rad, razmatraju se set pravosudnih zakona i kandidati za Komisiju za birački spisak

Insajder pre 1 sat
BLOG UŽIVO: Skupština nastavlja rad, razmatraju se set pravosudnih zakona i kandidati za Komisiju za birački spisak

Poslanici Skupštine Srbije nastavili su danas oko 10.00 sati vanrednu sednicu na kojoj razmatraju 25 tačaka dnevnog reda, među kojima je set pravosudnih zakona koje je predložio poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić i lista kandidata za članove i zamenike članova Komisije za reviziju, verifikaciju i kontrolu tačnosti i ažuriranja biračkog spiska.

Sednici prisustvuje 122 poslanika, a na početku poslanici su iskoristili mogućnost da postave pitanja ili zatraže obaveštenja od Vlade. Pred poslanicima su predlozi zakona o izmenama Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, izmenama Zakona o Visokom savetu tužilaštva, izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, predlog izmena Zakona o javnom tužilaštvu, kao i izmene Zakona o sudijama.
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Na dnevnom redu 24 tačaka: Skupština nastavila raspravu o predlozima Uglješe Mrdića: Poslanici postavljali pitanja o NIS-u…

Na dnevnom redu 24 tačaka: Skupština nastavila raspravu o predlozima Uglješe Mrdića: Poslanici postavljali pitanja o NIS-u, femicidu, Generalštabu (foto, video)

Blic pre 32 minuta
Poslanici nastavili raspravu o 25 tačaka dnevnog reda u Skupštini

Poslanici nastavili raspravu o 25 tačaka dnevnog reda u Skupštini

RTS pre 32 minuta
Poslanici o rešenju za NIS, Kosovu i Metohiji, dolasku delegacije EP…

Poslanici o rešenju za NIS, Kosovu i Metohiji, dolasku delegacije EP…

RTV pre 51 minuta
Nastavlja se sednica Skupštine: Izglasavanje seta pravosudnih zakona izvesno

Nastavlja se sednica Skupštine: Izglasavanje seta pravosudnih zakona izvesno

N1 Info pre 2 sata
Nastavljena sednica Skupštine Srbije: Poslanici postavljaju pitanja

Nastavljena sednica Skupštine Srbije: Poslanici postavljaju pitanja

NIN pre 1 sat
Nastavljena sednica Skupštine: Na redu poslanička pitanja

Nastavljena sednica Skupštine: Na redu poslanička pitanja

Danas pre 2 sata
Nastavlja se skupštinska rasprava o Mrdićevim predlozima zakona

Nastavlja se skupštinska rasprava o Mrdićevim predlozima zakona

Nedeljnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština SrbijeTužilaštvoSrpska napredna stranka

Politika, najnovije vesti »

Evropska komisija uplaćuje Srbiji prvih 57 miliona evra iz Plana rasta: Manji iznos zbog kašnjenja reformi

Evropska komisija uplaćuje Srbiji prvih 57 miliona evra iz Plana rasta: Manji iznos zbog kašnjenja reformi

N1 Info pre 6 minuta
Vučić razgovarao sa ambasadorom EU fon Bekeratom o evropskom putu Srbije

Vučić razgovarao sa ambasadorom EU fon Bekeratom o evropskom putu Srbije

Nova pre 2 minuta
Tonino Picula: Vučić odbija dijalog

Tonino Picula: Vučić odbija dijalog

Nova pre 17 minuta
Šta je SNS obećala 2012. godine, a šta je do danas ispunila: Narodna poslanica Jakovljević o rezultatima vlasti

Šta je SNS obećala 2012. godine, a šta je do danas ispunila: Narodna poslanica Jakovljević o rezultatima vlasti

Danas pre 27 minuta
Nakon Srpske liste, i opozicija zatražila odlaganje primene Zakona o strancima i vozilima

Nakon Srpske liste, i opozicija zatražila odlaganje primene Zakona o strancima i vozilima

Danas pre 12 minuta