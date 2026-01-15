BLOG UŽIVO: Skupština nastavlja rad, razmatraju se set pravosudnih zakona i kandidati za Komisiju za birački spisak

Poslanici Skupštine Srbije nastavili su danas oko 10.00 sati vanrednu sednicu na kojoj razmatraju 25 tačaka dnevnog reda, među kojima je set pravosudnih zakona koje je predložio poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić i lista kandidata za članove i zamenike članova Komisije za reviziju, verifikaciju i kontrolu tačnosti i ažuriranja biračkog spiska.

Sednici prisustvuje 122 poslanika, a na početku poslanici su iskoristili mogućnost da postave pitanja ili zatraže obaveštenja od Vlade. Pred poslanicima su predlozi zakona o izmenama Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, izmenama Zakona o Visokom savetu tužilaštva, izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, predlog izmena Zakona o javnom tužilaštvu, kao i izmene Zakona o sudijama.