Zvaničnici Rusijei proruskih krugova optužili su Zapad za "militarizaciju" Arktikai ismejali ono što su opisali kao "nesposobnost Evrope da zaštiti Grenland", dok američki predsednik Donald Tramp ne odustaje od svoje namere da preuzme kontrolu nad ovim arktičkim ostrvom bogatom mineralima.

Nakon što je Tramp više puta istakao da SAD trebaju Grenland iz bezbednosnih razloga, Bela kuća je u sredu saopštila da, ukoliko SAD ne uspeju da preuzmu kontrolu nad Arktikom, "to će umesto njih učiniti Rusija ili Kina". Proruski medijski tajkun Konstantin Malofejev tvrdi da samo Rusija može "spasiti" Grenland od američkog preuzimanja, sugerišući da saveznici Danske verovatno neće pomoći. - Samo Rusija može zaustaviti ovo, da bi spasila Grenland, Evropu i