Ministarstvo spoljnih poslova Srbije pozvalo građane da napuste Iran

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije je pozvalo sve državljane Srbije koji su u Iranu da napuste tu zemlju, a one koji planiraju da tamo odu, da otkažu putovanje.

Upozorenje su, navode u saopštenju, izdali zbog "pogoršane bezbednosne situacije i povećanog rizika po ličnu bezbednost u Iranu". Dok traje velika napetost između Irana i SAD zbog krvavog gušenja rasprostranjenih protesta u Iranu, ta država je rano jutros bez objašnjenja na četiri sata zatvorio vazdušni prostor za komercijalne letove aviona. U operacijama bezbednosnih snaga protiv demonstrantima je ubijeno 2.615 ljudi, kaže nezavisna mreža za zaštitu ljudskih prava